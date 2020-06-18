Ailelerin kavgasında caddede yürüyen kişiyi öldüren 2 kardeş yakalandı
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Ailelerin kavgasında caddede yürüyen kişiyi öldüren 2 kardeş yakalandı

BURSA'da, alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet olan akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada, işe gitmek için sokakta yürüyen Ali Kutlu'yu (60) vurarak öldüren T.K. (42) ve kardeşi T.K. (26) yakalandı.

Ailelerin kavgasında caddede yürüyen kişiyi öldüren 2 kardeş yakalandı
18.06.2020 17:33 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:37

BURSA'da, alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet olan akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada, işe gitmek için sokakta yürüyen Ali Kutlu'yu (60) vurarak öldüren T.K. (42) ve kardeşi T.K. (26) yakalandı. Gözaltına alınan 2 kardeş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

?Olay, dün saat 07.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Ali Galip Yaldız Caddesi'nde meydana geldi. Alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet olan akraba 2 aileden T.K. ve kardeşi T.K. ile yolda karşılaştıkları amca çocukları O.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce O.K. kaçmaya başladı. T.K. ve T.K. peşinden gittikleri O.K.'ye kovalamaca sırasında tabancayla ateş etti. Tabancadan çıkan mermiler isabet ettiği olay sırasında işe gitmek için yolda yürüyen Ali Kutlu'ya isabet etti. Kutlu kanlar içinde yere yığılırken, mermilerden kaçan O.K. otomobiline binip, kaçtı. 

Bu sırada silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. T.K. ve kardeşi T.K. de olay yerinden kaçtı. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde 3 mermi isabet ettiği Ali Kutlu'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi. EŞİ, SİNİR KRİZİ GEÇİRDİOlayın ardından polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bu sırada acı haberi alıp, olay yerine gelen Ali Kutlu'nun eşi sinir krizi geçirdi. Kutlu'nun cansız bedeni savcının yaptığı incelemenin ardından morga kaldırıldı. İKİ KARDEŞ YAKALANDI

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekiplerince çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Bu sırada, O.K. emniyete giderek, teslim oldu. Yapılan incelemenin ardından 2 kardeşin bulunduğu yeri belirleyen polis, operasyon düzenledi. T.K. ve kardeşi T.K. yakalanıp, gözaltına alındı. O.K. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 2 kardeş bugün adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA

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