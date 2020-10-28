Son dakika haberleri! Yol ortasında kavga kameralara yansıdı
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Son dakika haberleri! Yol ortasında kavga kameralara yansıdı

28.10.2020 11:26 | Son Güncelleme: 28.10.2020 12:32

Son dakika haberi: - Yol ortasında kavga kameralara yansıdı Gaziantep'te iki aile arasında çıkan kavga kameralara yansıdı.

- Yol ortasında kavga kameralara yansıdı

GAZİANTEP - Gaziantep'te iki aile arasında çıkan kavga kameralara yansıdı. Kavgayı çevredeki vatandaşlar güçlükle yatıştırdı.

Edinilen bilgilere göre, Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesinde iddiaya göre, kız kaçırma meselesinden dolayı husumetli olan iki aile karşılaştı. Sözlü başlayan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların güçlükle yatıştırdığı kavga sonrası otomobiline binip uzaklaşmak isteyen taraflardan bir tanesinin önünü kesilince olaya polis müdahale etti. Yol ortasında çıkan kavga ise cep telefonu kameralara anbean yansıdı.

Son dakika haberleri! Yol ortasında kavga kameralara yansıdı
Son dakika haberleri! Yol ortasında kavga kameralara yansıdı
Son dakika haberleri! Yol ortasında kavga kameralara yansıdı
Son dakika haberleri! Yol ortasında kavga kameralara yansıdı
Son dakika haberleri! Yol ortasında kavga kameralara yansıdı
Son dakika haberleri! Yol ortasında kavga kameralara yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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