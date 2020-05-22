Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı
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Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı

Van'da aynı aşirete mensup olduğu öğrenilen iki arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 5'i ağır toplam 8 kişi yaralandı. Emniyet güçlerinin kavgayı ayırmak için havaya ateş açtığı olayda güvenlik kamerası olan biteni kaydetti.

22.05.2020 14:18 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:16

Van'ın Çaldıran ilçesinde iki aşire arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 5'i ağır 8 kişi yaralandı.

İlçenin Yukarı Gülederen Mahallesi'nin Dayanç mezrasında ikamet eden aynı aşirete mensup iki aile arasında ilçe merkezinde kavga çıktı. Çarşı merkezinin adeta savaş alanına döndüğü, taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 5'i ağır toplam 8 kişi yaralandı.

EKİPLER HAVAYA ATEŞ AÇTI

Güvenlik güçleri kavgayı ayırmak için havaya ateş açarken, yaralılar ise ambulanslarla Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası Çaldıran merkezde güvenlik güçleri geniş çaplı önlem alırken, 8 kişi de gözaltına alındı.

Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı

Kaynak: İHA

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