Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı Van'da aynı aşirete mensup olduğu öğrenilen iki arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 5'i ağır toplam 8 kişi yaralandı. Emniyet güçlerinin kavgayı ayırmak için havaya ateş açtığı olayda güvenlik kamerası olan biteni kaydetti.

Van'ın Çaldıran ilçesinde iki aşire arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 5'i ağır 8 kişi yaralandı. İlçenin Yukarı Gülederen Mahallesi'nin Dayanç mezrasında ikamet eden aynı aşirete mensup iki aile arasında ilçe merkezinde kavga çıktı. Çarşı merkezinin adeta savaş alanına döndüğü, taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 5'i ağır toplam 8 kişi yaralandı. EKİPLER HAVAYA ATEŞ AÇTI Güvenlik güçleri kavgayı ayırmak için havaya ateş açarken, yaralılar ise ambulanslarla Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası Çaldıran merkezde güvenlik güçleri geniş çaplı önlem alırken, 8 kişi de gözaltına alındı. Kaynak: İHA