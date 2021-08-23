Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "personel giyim tırı" 2 günde Bozkurt'ta 617 kişiye hizmet verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "personel giyim tırı" 2 günde Bozkurt'ta 617 kişiye hizmet verdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 'personel giyim tırı' 2 günde Bozkurt'ta 617 kişiye hizmet verdi
Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, personel giyim tırının 2 günde Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 617 kişiye hizmet verdiğini bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, personel giyim tırının 2 günde Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 617 kişiye hizmet verdiğini bildirdi.

Yanık, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, afet bölgesinde zorlu saha koşullarında büyük titizlikle ve çabayla görevlerini sürdüren kamu görevlisi ve STK gönüllülerinin giysi ve yardımcı malzeme ihtiyaçlarını karşılamak için personel giyim tırını faaliyete geçirdiklerini belirtti.

"Personel giyim tırımız faal olduğu ilk 2 günde, Kastamonu Bozkurt'ta 617 kişiye hizmet verdi." ifadesini kullanan Yanık, şunları kaydetti:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak afet bölgesinde yaraların sarılması için her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu vesileyle günlerdir sahada afetten zarar gören vatandaşlarımıza hizmet veren tüm görevlilere ve gönüllülere yürüttükleri çalışmalar ve sahadaki fedakarlıklarından dolayı teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

Bakan Yanık: 'Ebeveynleri cezaevinde olan ve cezaevinden çıkan çocuklarımız artık Bakanlığımızın sosyal hizmet modelleriyle takip edilecek'
Bakan Yanık: "Ebeveynleri cezaevinde olan ve cezaevinden çıkan çocuklarımız artık Bakanlığımızın sosyal hizmet modelleriyle takip edilecek"
Bakan Soylu, anne köpeğin ekipleri yönlendirmesi sonucu kurtarılan köpeğe 'Bozkurt' ismini verdi
Bakan Soylu, anne köpeğin ekipleri yönlendirmesi sonucu kurtarılan köpeğe "Bozkurt" ismini verdi
İstanbul'da 15 milyon 744 bin 133 doz aşı yapıldı
İstanbul'da 15 milyon 744 bin 133 doz aşı yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Jens Stoltenberg Zeynep Gül Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Acun Ilıcalı Fahriye Evcen Burcu Biricik
Spor Mert Günok Mesut Özil Rıza Çalımbay Enner Valencia Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "personel giyim tırı" 2 günde Bozkurt'ta 617 kişiye hizmet verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 16:36:47. #1.14#

title