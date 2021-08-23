Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "personel giyim tırı" 2 günde Bozkurt'ta 617 kişiye hizmet verdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, personel giyim tırının 2 günde Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 617 kişiye hizmet verdiğini bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, personel giyim tırının 2 günde Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 617 kişiye hizmet verdiğini bildirdi.

Yanık, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, afet bölgesinde zorlu saha koşullarında büyük titizlikle ve çabayla görevlerini sürdüren kamu görevlisi ve STK gönüllülerinin giysi ve yardımcı malzeme ihtiyaçlarını karşılamak için personel giyim tırını faaliyete geçirdiklerini belirtti.

"Personel giyim tırımız faal olduğu ilk 2 günde, Kastamonu Bozkurt'ta 617 kişiye hizmet verdi." ifadesini kullanan Yanık, şunları kaydetti:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak afet bölgesinde yaraların sarılması için her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu vesileyle günlerdir sahada afetten zarar gören vatandaşlarımıza hizmet veren tüm görevlilere ve gönüllülere yürüttükleri çalışmalar ve sahadaki fedakarlıklarından dolayı teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe