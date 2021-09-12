Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Hatay'da taziye ziyaretinde bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Hatay'da taziye ziyaretinde bulundu

AA / Salim Taş - Haberler | Güncel
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Hatay'da taziye ziyaretinde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Hatay'ın Hassa ilçesinde dün geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Serkan Baş'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Hatay'ın Hassa ilçesinde dün geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Serkan Baş'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ergüneş, izinli geldiği memleketi Hassa ilçesinde kullandığı motosikletin otomobille çarpışması sonucu yaşamını yitiren Baş'ın ailesine sabır ve başsağlığı diledi.

Ergüneş'e ziyaretinde Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hassa Kaymakamı Ahmet Korkmaz, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Hüseyin Şanverdi ve Abdulkadir Özel eşlik etti.

AA / Salim Taş - Son Dakika Haberleri
Bakan Gül'den 'sosyal medya' açıklaması: Yasakçı anlayış içinde olamayız

Bakan Gül'den "sosyal medya" açıklaması: Yasakçı anlayış içinde olamayız

 Son dakika haber: Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı

Son dakika haber: Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı

 ÇAVUŞOĞLU: MÜLTECİLERİN ÜLKELERİNE DÖNDÜRÜLMESİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ VAR

ÇAVUŞOĞLU: MÜLTECİLERİN ÜLKELERİNE DÖNDÜRÜLMESİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ VAR
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Tanju Özcan Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Seda Sayan Haluk Levent Ferhan Şensoy
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Abdullah Avcı Mergim Berisha Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Hatay'da taziye ziyaretinde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 19:10:28. #1.17#