Aile Şerefi filmi oyuncuları kim? Aile Şerefi filmi konusu, oyuncuları ve Aile Şerefi özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Aile Şerefi filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Aile Şerefi konusu, özeti ve Aile Şerefi oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Aile Şerefi filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Aile Şerefi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Aile Şerefi filmini izleyecek olanların merak ettiği Aile Şerefi konusu nedir, Aile Şerefi oyuncuları kimler ve Aile Şerefi özeti gibi konuları inceliyoruz.

AİLE ŞEREFİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Fakir ama gururlu bir adam olan Rıza işportada çeşitli işler yaparak kalabalık ailesini kıt kanaat geçindirmeye çalışır. Karısı Adile 5 çocuğunu da layıkıyla yetiştirerek, hepsinin iyi eğitim alıp, elinin ekmek tutmasını ister. Kızları Ayşe evlenince yeni damat Zihni de onların evine iç güveysi taşınır. Ailenin tüm fertleri, işportacılık, fabrika ve atölye işçiliği gibi işlerde çalışır ve kendi yağlarıyla kavrulurken evin en küçük oğlu Murat bir araba kazası geçirir. Şimdi tüm aile Murat'ın iyi olması için her türlü çareye başvurur.

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