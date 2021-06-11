Aile sağlığı merkezlerinde aşılama başladı

Aile sağlığı merkezlerinde aşılama başladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından Alman aşısı BioNTech aile sağlığı merkezlerinde de uygulanmaya başlandı.

Aile sağlığı merkezlerinde aşılama başladı

GAZİANTEP - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından Alman aşısı BioNTech aile sağlığı merkezlerinde de uygulanmaya başlandı. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de rendevularını alan vatandaşlar aşı yaptırmak için aile sağlığı merkezlerine gelerek aşılarını yaptırdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından vatandaşlar Alo 182, MHRS uygulaması ve E-Nabız gibi sunulan imkanlardan randevu alarak Covid-19 aşılarını aile sağlığı merkezlerinde yaptırmaya başladı. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de sabahın erken saatlerinde randevularını alan vatandaşlar, aile sağlığı merkezlerine gelerek aşılarını yaptırdı.

Randevusunu Alo 182 den aldığını belirten Selahattin Kaya isimli vatandaş, "Aile hekimimizin Covid-19 aşısını yapmaya başladığını duyduk. Randevumuzu alarak biz de geldik aşımızı yaptırdık. Allah'a çok şükür şuan çok iyiyiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Gökhan Özbal