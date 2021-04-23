Aile içi tartışma kanlı bitti: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aile içi tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da eşiyle aralarında tartışma çıkan bir kişi kendini silahla vurarak ağır yaralandı.

Malatya'da eşiyle aralarında tartışma çıkan bir kişi kendini silahla vurarak ağır yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde bulunan bir sitedeki apartmanın 5'inci katında D.Ç. (33) ile eşi arasında ailevi bir konudan dolayı tartışma çıktı, yaşanan tartışmanın ardından D.Ç. evde bulunan odalardan birine kendini kilitleyerek tabanca ile başına ateş etti. Ağır yaralanan genç kadın ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın gerçekleştiği dairede inceleme yaparken, olayda kullanılan tabancanın ruhsatsız olduğu belirlendi. Hastanede tedavisi süren D.Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, eşi ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Aile içi tartışma kanlı bitti: 1 yaralı
Aile içi tartışma kanlı bitti: 1 yaralı
Aile içi tartışma kanlı bitti: 1 yaralı
Aile içi tartışma kanlı bitti: 1 yaralı
Aile içi tartışma kanlı bitti: 1 yaralı
Aile içi tartışma kanlı bitti: 1 yaralı
Aile içi tartışma kanlı bitti: 1 yaralı
Aile içi tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Durmayı sevmiyorum' demişti, aşırı hızdan kaza yaptı, uyuşturucudan tutuklandı
"Durmayı sevmiyorum" demişti, aşırı hızdan kaza yaptı, uyuşturucudan tutuklandı
İki husumetli arasında çıkan kavgada silahlar patladı
İki husumetli arasında çıkan kavgada silahlar patladı
Komşularının yüksek sesli sohbetinden rahatsız olan cani, tüfekle dehşet saçıp intihar etti
Komşularının yüksek sesli sohbetinden rahatsız olan cani, tüfekle dehşet saçıp intihar etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Merve Dizdar Acun Ilıcalı Toprak Sergen
Spor Muslera Abdullah Avcı Fırat Aydınus Sergen Yalçın Suat Arslanboğa
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Aile içi tartışma kanlı bitti: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 22:26:07. #1.15#

title