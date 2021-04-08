AİHM: "Zorunlu aşı insan haklarına aykırı değil, demokratik toplumun bir gereği"
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AİHM: "Zorunlu aşı insan haklarına aykırı değil, demokratik toplumun bir gereği"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
AİHM: 'Zorunlu aşı insan haklarına aykırı değil, demokratik toplumun bir gereği'

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), zorunlu aşı uygulamasının demokratik toplumlarda gerekli görülebileceğine işaret ederek, insan haklarına aykırı olmadığına karar verdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), zorunlu aşı uygulamasının demokratik toplumlarda gerekli görülebileceğine işaret ederek, insan haklarına aykırı olmadığına karar verdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden (AİHM), Çekya'da çocuklar için zorunlu aşılar hususunda yeni bir karar geldi. Fransa'nın Strasbourg kentinde düzenlenen oturumda AİHM heyeti, zorunlu aşılarını yaptırmamaları nedeniyle çocukları kreşe kabul edilmeyen bir grup Çekyalı ailenin açtığı davayı görüştü. Zorunlu aşılamanın özel ve aile yaşamına saygı hakkına aykırı olduğunu ileri süren ailelerin başvurusunu değerlendiren AİHM, hem zorunlu aşılamanın, hem de normal aşılamanın reddedilmesi sonucu çocukların kreşlere alınmamasını içeren yaptırımların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olmadığına karar verdi.

Hükümetin görevi çocukları korumak

Çekya hükümetinin görevinin, ülkedeki her çocuğu ciddi hastalıklardan korumak olduğunu belirten AİHM, Çekya hükümetinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. maddesinde yer alan özel ve aile yaşamına saygı hakkı ilkesini ihlal etmediğine kanaat getirdi.

Zorunlu aşılamalar herkesin yararına

Çekya'nın çocukların zorunlu aşılanması kararının, söz konusu çocukların olduğu kadar diğer vatandaşların haklarının ve sağlığının korunmasının yararına olduğunu belirten AİHM, böylelikle sadece bireyin değil, tüm nüfusun sağlığının korunduğuna işaret etti. Zorunlu Covid-19 aşı uygulamasının, demokratik toplumlarda gerekli olabileceğini belirten AİHM, Çekya'da çocukların tetanos, çocuk felci, boğmaca, Hepatit B, kızamığın da aralarında bulunduğu 9 hastalığa karşı aşılamanın hukuki bir yükümlülük olduğunu ifade etti. AİHM, haklı bir nedeni olmaksızın söz konusu yükümlülüğü yerine getirmeyen ebeveynlerin para cezasıyla cezalandırılabileceğini ve çocuklarının ise kreşe alınmayabileceğine karar verdi.

Öte yandan ilk olarak 2013 yılında açılmış ve toplamda 6 adet davayı karara bağlayan AİHM toplantısında, 1'e karşı 16 oyla karar alınırken, oylamada yalnızca Polonyalı Yargıç Krzysztof Wojtyczek kararın aksi yönünde oy kullandı. - STRASBOURG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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