AİHM, Türk kökenli kaçakçıyı askeri mahkemede yargılayan Bulgaristan'ı mahkum etti
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AİHM, Türk kökenli kaçakçıyı askeri mahkemede yargılayan Bulgaristan'ı mahkum etti

AİHM, Bulgaristan’da kaçakçılıkla suçlanan Türk kökenli Hüseyin Ahmet Mustafa’nın, askeri mahkemede yargılanmasından dolayı Sofya’nın insan hakları ihlalinde bulunduğunu hükmetti.

28.11.2019 16:11 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:11
AİHM, Türk kökenli kaçakçıyı askeri mahkemede yargılayan Bulgaristan'ı mahkum etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 'da kaçakçılıkla suçlanan Türk kökenli Hüseyin 'nın, askeri mahkemede yargılanmasından dolayı Sofya'nın insan hakları ihlalinde bulunduğuna hükmetti.


Burgaz'da yaşayan 1976 doğumlu Hüseyin Ahmet Mustafa'nın, 2017 yılında yaptığı başvuruyu karara bağlayan AİHM, Bulgaristan'ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin adil yargılanma hakkıyla ilgili 6. maddesini ihlal ettiğini bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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