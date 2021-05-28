AİÇÜ, Türk Dünyası Dijital Vatandaşlık Projesi iş protokolünü imzaladı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), Türk Dünyası Dijital Vatandaşlık Projesi iş protokolünü imzaladı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), Türk Dünyası Dijital Vatandaşlık Projesi iş protokolünü imzaladı.

Türk Dünyasında özellikle üniversiteli gençlerde Türk Dünyası Vatandaşlığı bilincini geliştirmek amacıyla Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ile Gaziantep Üniversitesi'nin koordinatörlüğünde hayata geçirilen Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı İş Birliği Protokolü, düzenlenen törenle imzalandı. İmza törenine, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Proje koordinatörü Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ve Gaziantep Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Ali Özaydın ile proje ortağı üniversitelerin rektörleri katıldı.

Türk Dünyasında ortak paydada hareket edebilme kabiliyetinin gelişmesine katkı sağlamayı hedefleyen Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı projesi kapsamında üniversiteler tarafından Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü düzeylerde Türk Dünyası Vatandaşlığı dersi, online seçmeli ders olarak öğrencilere okutulacak. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı