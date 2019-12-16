AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar'ı misafir etti
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AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar'ı misafir etti

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar'ı misafir etti.

16.12.2019 13:37 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:42
AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar'ı misafir etti

İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) Genel Başkanı 'ı misafir etti.


AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut'a nezaket ziyaretinde bulunan Diyanet-Sen Genel Başkanı Bayraktutar, üniversitenin fiziki, sosyal, kültürel gelişimini kısa zamanda tamamlayarak başarılı adımlarla geleceğe yürüyor olmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.


Prof. Dr. Karabulut, Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli şehirlerinden olan Ağrı'da yer alan AİÇÜ'nün her alanda gelişimini ve değişimini artırarak devam ettirdiğini ifade etti. - AĞRI

Kaynak: İHA
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