AİÇÜ'de "Hakk'ın Sesi Mehmet Akif" konulu konferans düzenlendi
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Ağrı, Güncel

AİÇÜ'de "Hakk'ın Sesi Mehmet Akif" konulu konferans düzenlendi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ), İstiklal Marşımızın kabulünün 99. yıldönümü münasebetiyle "Hakk'ın Sesi Mehmet Akif Ersoy" konulu konferans düzenlendi.

12.03.2020 17:07 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:08
AİÇÜ'de

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ), İstiklal Marşımızın kabulünün 99. yıldönümü münasebetiyle "Hakk'ın Sesi Mehmet Akif Ersoy" konulu konferans düzenlendi.


Kültür ve Kongre Merkezindeki Selçuklu Salonunda düzenlenen, moderatörlüğünü AİÇÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Yerinde'nin yaptığı, AİÇÜ Eğitim Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Metin Erkal ile Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Tacettin Şimşek'in konuşmacı olduğu "Hakk'ın Sesi Mehmet Akif Ersoy" konferansına AİÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Şimşek, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.


Konferansta konuşan İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Yerinde, ilmi birikime sahip bir bilim yuvasında dünyaya gelen Mehmet Akif Ersoy'un kaynağını Kur'an-ı Kerim ve sünnetten alan şiirleri ile Safahat ve birçok kıymetli eserini bugünlere emanet bıraktığını söyledi.


Mehmet Akif Ersoy'un şairlik yönünün birçok başlık altında değerlendirilebileceğini ifade eden Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Tacettin Şimşek, "Her şairin hayatı ve şiiri arasında bire bir örtüşme bulmak mümkün değil iken Mehmet Akif'in şahsiyetini şiirinin, şiirini de şahsiyetinin aynası olarak değerlendirebiliriz. Sanatı ile hayatı bu kadar örtüşen başka bir sanatçı bulmak gerçekten zordur. Bizim en çok Akif'i anlamaya ve anlatmaya ihtiyacımız vardır. Kendimize örnek, gençliğimize rol model olarak alabileceğimiz şahsiyetlere ihtiyacımız bulunmaktadır. Mehmet Akif, model alabileceğimiz önemli şahsiyetlerden biridir" diye konuştu.


Mehmet Akif Ersoy'un "Safahat" adlı kitabına dair bilgiler veren Eğitim Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Metin Erkal, "Birçok şairin sadece Milli Mücadeleyi anlattığı dönemlerde Mehmet Akif Ersoy, hayatın her aşamasını anlatmaktadır. Söylerken zorlandığımız pek çok konu başlığında şiirler yazmıştır. 'Ben bu milletin mensubuyum' dediği andan itibaren, şiirini, sanatını milletin emrine vermiştir. Safahat, baştan sona bizi kendimize getirmeye çalışan önemli bir eserdir" dedi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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