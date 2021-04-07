AİÇÜ'de Akademik Teşvik ve Cübbe Giyme Töreni Yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AİÇÜ'de Akademik Teşvik ve Cübbe Giyme Töreni Yapıldı

İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN - Haberler | Güncel

AİÇÜ'de Akademik Teşvik ve Cübbe Giyme Töreni Yapıldı Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ve IC Vakfı işbirliğiyle "Akademik Teşvik ve Cübbe Giyme Töreni" yapıldı.

AİÇÜ'de Akademik Teşvik ve Cübbe Giyme Töreni Yapıldı

AĞRI - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ve IC Vakfı işbirliğiyle "Akademik Teşvik ve Cübbe Giyme Töreni" yapıldı.

AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi Osmanlı Salonunda gerçekleşen programa, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı Belediye Başkan Vekili Kasım Bulan, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Kars Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Ağrı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, Ağrı İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İbrahim Çeçen Vakfı Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Meral Dinçer, kurum müdürleri, akademisyenler ve idari personel katıldı.

"Akademik Teşvik ve Cübbe Giyme Töreni"nde konuşan Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, "Bilimin sevgiyle buluştuğu Üniversite" parolası ile çıkılan yolda University Ranking by Academic Performance Laboratuvarı 2020 Yılı Dünya Üniversiteler Sıralamasında 2966'ncı sıraya yükselen AİÇÜ'nün, ilk kez 3 bin üniversite içerisinde yer alarak büyük bir başarıya imza attığını, elde edilen başarının doğru yolda olduklarını gösterdiğini söyledi.

Prof. Dr. Karabulut, "Üniversitemiz, eğitim-öğretim faaliyeti, araştırma-geliştirme ve toplumsal alanda yürütülen çalışmalarla yeni YÖK vizyonu çerçevesinde belirlenen hedeflere ulaşılmasını öncelemektedir. Ülkemizin 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşmasına yürüttükleri bilimsel faaliyetleri ile katkı sunan Üniversitemizin her mensubunun, azimle ve çalışma heyecanıyla bu güzel vatana ve aziz milletimize daha iyi hizmet etmek için ekip ruhu ile çalışmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bilime katkı sağlayan yayınları ile Üniversitemiz bilim çıtasının yükselmesinde emeği bulunan tüm akademisyenlerimize ve bizlere her konuda destek olan IC Vakfına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tören, başarılı akademisyenlere ödül verilmesi, Türkiye'de ilk 5 bin Bilim İnsanı Listesinde yer alan akademisyenlere Teşekkür Belgelerinin takdimi, TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması TEKNOFEST Festivali "Savunma, Uzay ve Havacılık" kategorisinde Türkiye ikincisi olan Meslek Yüksekokulu öğrencileri Habip Demirbaş ile Kemalettin Demirbaş'ın danışmanları AİÇÜ Meslek Yüksekokulu'ndan Doç. Dr. Bünyamin Aygün ile Öğr. Gör. Ahmet Özmen'e başarı belgesi verilmesi, profesör ve doçent unvanı alan akademisyenlere cübbe giydirilmesi ile sona erdi.

AİÇÜ'de Akademik Teşvik ve Cübbe Giyme Töreni Yapıldı
AİÇÜ'de Akademik Teşvik ve Cübbe Giyme Töreni Yapıldı
AİÇÜ'de Akademik Teşvik ve Cübbe Giyme Töreni Yapıldı
AİÇÜ'de Akademik Teşvik ve Cübbe Giyme Töreni Yapıldı
AİÇÜ'de Akademik Teşvik ve Cübbe Giyme Töreni Yapıldı
AİÇÜ'de Akademik Teşvik ve Cübbe Giyme Töreni Yapıldı
AİÇÜ'de Akademik Teşvik ve Cübbe Giyme Töreni Yapıldı
AİÇÜ'de Akademik Teşvik ve Cübbe Giyme Töreni Yapıldı
AİÇÜ'de Akademik Teşvik ve Cübbe Giyme Töreni Yapıldı
AİÇÜ'de Akademik Teşvik ve Cübbe Giyme Töreni Yapıldı
AİÇÜ'de Akademik Teşvik ve Cübbe Giyme Töreni Yapıldı
AİÇÜ'de Akademik Teşvik ve Cübbe Giyme Töreni Yapıldı
AİÇÜ'de Akademik Teşvik ve Cübbe Giyme Töreni Yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Haydar Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Ajda Pekkan Burak Deniz Berrak Tüzünataç Serenay Sarıkaya
Spor Diego Ali Koç Erol Bulut Burak Yılmaz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AİÇÜ'de Akademik Teşvik ve Cübbe Giyme Töreni Yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 21:45:18. #1.15#
title