AİÇÜ Danışma Kurulu İstişare Toplantısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AİÇÜ Danışma Kurulu İstişare Toplantısı yapıldı

AİÇÜ Danışma Kurulu İstişare Toplantısı yapıldı
Bültenler - Haberler | Güncel

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) dördüncü Danışma Kurulu İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

AİÇÜ Konukevi'nde gerçekleştirilen Danışma Kurulu İstişare Toplantısı'na Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ve Danışma Kurulu üyeleri katıldı.

AİÇÜ ve şehrin öncelikleri hakkında bilgi alışverişinde bulunulan toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, 'Doğudan yükselen ışık' parolası ile çıkılan yolda ülkemizin yarınları olan gençleri 'Bilimin Sevgi ile Bütünleştiği Üniversite' anlayışıyla yetiştirdiklerini söyledi.

Üniversitede yürütülen çalışmalar ve gelecek planlamaları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Karabulut, "Üniversitemiz 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde yüzde 97'lik öğrenci tercih edilirlik oranına ulaşılarak, üniversiteler arasında öğrenci doluluk oranı bakımında ilk sıralarda yer aldı. Ülkemizin her şehrinden ve 18 ülkeden 13 bin 248 öğrencinin öğrenimini sürdüğü üniversitemiz bu sene lisans ve önlisans için verilen 3. 453 yurt içi ve 798 yurt dışı kontenjanının yanı sıra lisansüstü yerleşecek 450 öğrenci ile birlikte toplamda 4701 öğrencilerimizle sayısını daha da artırmış olacaktır. Böylelikle tercih edilebilirlik oranımız 2021-2022 eğitim öğretim döneminde de ilk sıralarda yer alacaktır" diye konuştu.

Prof. Dr. Karabulut, "Ülke ve bölge üniversiteleri arasında önemli bir yere sahip olan Üniversitemizde bilimsel, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda yaşanan gelişmeler, Doğu'nun Serhat ili Ağrı'nın gelişimine de katkı sağlamaktadır. Ağrı'nın turizm, sağlık, tarım ve hayvancılık gibi birçok alandaki gelişimi noktasında kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle birlikte yürütülen çalışmalara Üniversite olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da katkı sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak Murat Kurum Mustafa Demir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Yener Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Muslera Ali Koç Mete Gazoz Merve Çoban Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AİÇÜ Danışma Kurulu İstişare Toplantısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 17:10:20. #1.15#

title