"Ahududu" tiyatro oyunu Nevşehir'de sahnelenecek

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediyesince düzenlenecek etkinlikte, "Ahududu" tiyatro oyunu seyirciyle buluşacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Joseph Kesselring'in yazdığı kara komedide, Suna Keskin, Melek Baykal ve Nedim Saban gibi tiyatro dünyasının usta isimleri rol alıyor.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde 22 Ocak Cumartesi 19.30'da sahnelenecek "Ahududu" adlı oyunun biletleri, 5 liradan satışa çıktı.