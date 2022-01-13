"Ahududu" adlı tiyatro oyunu,ı Nevşehir'de tiyatro severlerle buluşacak. - Haberler
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"Ahududu" adlı tiyatro oyunu,ı Nevşehir'de tiyatro severlerle buluşacak.

Bültenler - Haberler | Güncel

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve sanatseverlerin beğeniyle takip ettikleri Tiyatro Geceleri devam ediyor.

NEVŞEHİR (Bültenler) - Yeni yılın ilk programında Tiyatro Geceleri bu kez uzun yıllar sonra ilk kez sahneye çıkan Melek Baykal ve Nedim Saban'la duayen sanatçı Suna Keskin'i bir araya getiren 'Ahududu' adlı oyunu Nevşehirliler ile buluşturacak.

Dünyada en çok sahnelenen oyunlardan olan, Joseph Kesselring'in "Arsenic and Old Lace" adlı eserinden derlenen oyunda ayrıca Cem Güler, Halim Ercan, Bülent Seyran, Dicle Alkan, Birol Engeler ve Özgür Yetkinoğlu rol alacak.

22 Ocak Cumartesi akşamı Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek ve kara komedinin en iyi örneklerinden sayılan oyun, insanları huzura kavuşturmak, yalnızlıklarından kurtarmak için zehirleyen Müşfike ile Mürşide ve onların çevresindekilerin hikâyesini anlatıyor.

Tiyatro severler oyun için biletlerini 18 Ocak Pazartesi gününden itibaren 5 TL karşılığında Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nden alabilecek.

12 yaş altındaki çocukların ve biletsiz izleyicilerin alınmayacağı oyuna sanatseverlerin büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

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