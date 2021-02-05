Ahu Tuğbay tekneden inerken düştü
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Ahu Tuğbay tekneden inerken düştü

05.02.2021 07:37 | Son Güncelleme: 05.02.2021 07:41
Ahu Tuğbay tekneden inerken düştü

ISLAK MENDİLLE TUTUNDUCemiyet hayatının tanınmış simalarından Ahu Tuğbay önceki gün "Turkuaz 1" adlı teknesiyle denize açıldı.

ISLAK MENDİLLE TUTUNDU

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Ahu Tuğbay önceki gün "Turkuaz 1" adlı teknesiyle denize açıldı. Sosyetik isim, Bebek sahiline ineceği sırada talihsiz bir kaza geçirdi. Tuğbay, teknenin ön tarafında bulunan demirlere elindeki ıslak mendille tutunarak inmeye çalıştı. Ancak aynı anda tekne iskeleye çarptı.

İLK MÜDAHALEYİ KAPTAN YAPTI

Dengesini kaybeden Ahu Tuğbay, elleri de kayınca tutunamayıp yere düştü. Beton zemine yanağını ve burnunu çarpan Tuğbay, hemen toparlanarak düştüğü yere oturdu. Burnu kanayan Tuğbay'a ilk müdahaleyi teknenin kaptanı yaptı. İlkyardım malzemeleriyle kanamayı durduran kaptan, Ahu Tuğbay'ı yeniden tekneye bindirerek hızla uzaklaştı. 

Ahu Tuğbay, bir süre yerde oturup başını yukarı kaldırarak kanamanın durmasını bekledi.

Kaynak: Hürriyet

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