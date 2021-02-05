Ahu Tuğbay kimdir? Ahu Tuğbay hayatı ve biyografisi! Ahu Tuğbay kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ahu Tuğbay merak konusu oldu. İşte Ahu Tuğbay hakkında merak edilen Ahu Tuğbay kimdir, Ahu Tuğbay hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

AHU TUĞBAY KİMDİR?

Ahu Tuğbay, Galeri SUAV'da sanatçı yeteneklerini sergilemişti. Babası da ressam olan Tuğbay, İsmail Acar'dan dersler alarak yeteneğini geliştirdi. Ahu Tuğbay'ın Ahmet Kozanoğlu ile evliliğinden kızı yasemin Kozanoğlu dünyaya geldi.

Ahu Tuğbay tekne kazası ile gündeme tekrar gündeme geldi. Ahu Tuğbay önceki gün "Turkuaz 1" adlı teknesiyle denize açıldı. Sosyetik isim, Bebek sahiline ineceği sırada talihsiz bir kaza geçirdi. Tuğbay, teknenin ön tarafında bulunan demirlere elindeki ıslak mendille tutunarak inmeye çalıştı. Ancak aynı anda tekne iskeleye çarptı.