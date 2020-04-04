Ahu Tuğba: Amerika da paran yoksa sokakta ölüyor insanlar, sonra da yakıyorlar
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Amerika Birleşik Devletleri, Ünal Sert, Ahu Tuğba, Magazin

Ahu Tuğba: Amerika da paran yoksa sokakta ölüyor insanlar, sonra da yakıyorlar

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Ahu Tuğba, uzun süredir hayatını Amerika'da Miami'de sürdürüyor. Coranavirüs salgının yaşandığı şu günlerde, yaşadıklarını gazeteci Olcay Ünal Sert'e anlatan Tuğba ilginç açıklamalar yaptı.

04.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:32
Ahu Tuğba: Amerika da paran yoksa sokakta ölüyor insanlar, sonra da yakıyorlar

Ahu Tuğba, "Amerika da paran yoksa sokakta ölüyor insanlar, sonra da yakıyorlar. Yandaki komşu hastaneye gitti arabasıyla, Kilise Hastanesiymiş, bakmamışlar, 3 gün bekletmişler. Çarşamba sabahı bir daha gitmiş, ayakta bakmışlar sonra da göndermişler. Hastanede kalmadığı halde 17 bin dolar ücret ödemiş. Burada sigortan yoksa yandın! Bir hastalık halinde Ambulans çağıracaksın. Ambulans almaya gelirken, polis arabası ve itfaiye arabası da geliyor, o zaman bakıyorlar. Sistem burada böyle." dedi.

TÜRKİYE'DE Kİ ŞARTLARI SÖYLÜYORUM ŞAŞIRIYORLAR

Türkiye'de ki şartlarıda öven Tuğba, & ;"Türkiye'de Polis ve Jandarma eve gidiyor, yardım ediyor. 65 yaş üstünde ki emeklinin parasını evine götürüyor. 'Devlet Hastanesi'ne acilden gidince bakıyorlar hemen' dedim Amerikalı arkadaşlarıma inanamadılar. Burada 'açım' de, komşun su vermez Olcay'cım." dedi.

YAĞMALAMA KORKUSU!.

Magazinsortie.com Yayın Yönetmeni Olcay Ünal Sert'e konuşan Ahu Tuğba, Florida ve New York'ta çok kötü günler yaşandığını belirterek, "Burada herkes yağmalamaya karşı tahta ile camları kapatıyor. Hastanelerde şu an parası ve sigortası olanlar bile zor bakılıyor. Sokakta yatan evsizler çok fazla. Herkes silahlanıyor.. Hava uçuşları iptal.. New York da bitti, bugün Vali açıkladı, 'artık böyle bir New York olmayacak' diye. Mahvolduk..." dedi.
Kaynak: Snob Magazin

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Haber Yorumları (1)
MEMO: ah aplam ah bir de bu soylediklerinize icerdeki amerikalilar inansa problem kalmayacak
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