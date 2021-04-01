Ahu Sungur '"Kocamla çocuk da yaptık o da üretime giriyor mu acaba?"

Ahu Sungur, geçtiğimiz günlerde kedisi Müjgan ve dört yeni yavrusunun fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

Ahu Sungur, geçtiğimiz günlerde kedisi Müjgan ve dört yeni yavrusunun fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Sungur'a, 'Evde hayvan üretiyorsun' şeklinde eleştiriler geldi.

Kedilerini kısırlaştırmak yerine çiftleştirdiği için tepki çeken ve bu yüzden 'Sokak hayvanlarının vebalini aldın' şeklinde mesajlara maruz kalan oyuncu, kendisine 'vebal ve üretici' ithamlarını yapanları mahkemeye vereceğini söyledi.

Ahu Sungur, bir takipçisinin "Ne iftirası ablacım? İki aynı cins kediyi çiftleştirip hayvan ürettin mi üretmedin mi bunu açıkla?" sorusu üzerine çok kızdı.

'KOCAMLA SEVİŞİP ÇOCUK DA YAPTIK

'"Kocamla sevişip çocuk da yaptık o da üretime giriyor mu acaba?" diyen oyuncu, "Mesela bunun için de hesap vermem gerekiyor mu? Ben sana gece kiminle seviştiğini soruyor muyum da sana kedimin çiftleştiği tekir dert oluyor?!" yazdı.

Kaynak: Hürriyet