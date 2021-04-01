Ahu Sungur '"Kocamla çocuk da yaptık o da üretime giriyor mu acaba?"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ahu Sungur '"Kocamla çocuk da yaptık o da üretime giriyor mu acaba?"

Hürriyet - Haberler | Magazin
Ahu Sungur ''Kocamla çocuk da yaptık o da üretime giriyor mu acaba?'

Ahu Sungur, geçtiğimiz günlerde kedisi Müjgan ve dört yeni yavrusunun fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

Ahu Sungur, geçtiğimiz günlerde kedisi Müjgan ve dört yeni yavrusunun fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Sungur'a, 'Evde hayvan üretiyorsun' şeklinde eleştiriler geldi.

Kedilerini kısırlaştırmak yerine çiftleştirdiği için tepki çeken ve bu yüzden 'Sokak hayvanlarının vebalini aldın' şeklinde mesajlara maruz kalan oyuncu, kendisine 'vebal ve üretici' ithamlarını yapanları mahkemeye vereceğini söyledi.

Ahu Sungur, bir takipçisinin "Ne iftirası ablacım? İki aynı cins kediyi çiftleştirip hayvan ürettin mi üretmedin mi bunu açıkla?" sorusu üzerine çok kızdı.

 'KOCAMLA SEVİŞİP ÇOCUK DA YAPTIK

'"Kocamla sevişip çocuk da yaptık o da üretime giriyor mu acaba?" diyen oyuncu, "Mesela bunun için de hesap vermem gerekiyor mu? Ben sana gece kiminle seviştiğini soruyor muyum da sana kedimin çiftleştiği tekir dert oluyor?!" yazdı.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Mustafa Şentop Ali İhsan Yavuz Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Merve Boluğur
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Erol Bulut Ersun Yanal Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ahu Sungur '"Kocamla çocuk da yaptık o da üretime giriyor mu acaba?" - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 17:27:22. #1.14#
title