Panene Altın Kelebek Ödül Töreni 47. kez düzenleniyor. Kırmızı halıda şıklık yarışı yapıldı. Kıyafetiyle dikkat çeken isimlerden biri de genç oyuncu Ahsen Eroğlu oldu. Peki Ahsen Eroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? detaylar haberimizde.

AHSEN EROĞLU KİMDİR?

AHSEN EROĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 27 Ekim 1994

Kaç yaşında: 26yaşında

Kaç yaşında : Çorlu

27 Ekim 1994 tarihinde Çorlu'da doğan Eroğlu, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'nu bitirmiş ve oyunculuk eğitimini ise Sahne 3MOTA'da almıştır.

Kariyerine 2015 yılında rol aldığı Modern Habil Kabil dizisi ile başlamış, bu dizide Zehra isimli bir karakteri canlandırmıştır. Bu diziden sonra sırasıyla Muhteşem Yüzyıl Kösem, Anne, Kızlarım İçin, İstanbullu Gelin gibi dizilerde yardımcı karakter olarak yer almıştır.

2019 yılında ilk başrolünü Kuzgun dizisinde Kumru Cebeci rolünü üstlenerek yapmıştır. Eroğlu, şu sıralar Fransız Dix pour cent dizisinden uyarlanan Menajerimi Ara dizisinde başrol karakter Dicle'yi oynamaktadır.

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