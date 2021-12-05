Ahsen Eroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?
47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri bu akşam bir çok ünlüyü bir araya getirdi. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin belirlendiği gecede ünlü isimlerin kıyafetleri dikkat çekti. Genç oyuncu Ahsen Eroğlu ise siyah palerinli elbisesiyle damga vurdu. Peki Ahsen Eroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?
Panene Altın Kelebek Ödül Töreni 47. kez düzenleniyor. Kırmızı halıda şıklık yarışı yapıldı. Kıyafetiyle dikkat çeken isimlerden biri de genç oyuncu Ahsen Eroğlu oldu. Peki Ahsen Eroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? detaylar haberimizde.
AHSEN EROĞLU KİMDİR?
AHSEN EROĞLU KİMDİR?
Doğum tarihi: 27 Ekim 1994
Kaç yaşında: 26yaşında
Kaç yaşında : Çorlu
27 Ekim 1994 tarihinde Çorlu'da doğan Eroğlu, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'nu bitirmiş ve oyunculuk eğitimini ise Sahne 3MOTA'da almıştır.
Kariyerine 2015 yılında rol aldığı Modern Habil Kabil dizisi ile başlamış, bu dizide Zehra isimli bir karakteri canlandırmıştır. Bu diziden sonra sırasıyla Muhteşem Yüzyıl Kösem, Anne, Kızlarım İçin, İstanbullu Gelin gibi dizilerde yardımcı karakter olarak yer almıştır.
2019 yılında ilk başrolünü Kuzgun dizisinde Kumru Cebeci rolünü üstlenerek yapmıştır. Eroğlu, şu sıralar Fransız Dix pour cent dizisinden uyarlanan Menajerimi Ara dizisinde başrol karakter Dicle'yi oynamaktadır.
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