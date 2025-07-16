Ahraz ne demek?

Ahraz ne demek?
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DEM Parti heyetiyle ile bir araya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, "Görüşmeye ilişkin bir açıklama gelecek mi?" diye soruldu. Bahçeli, soruya "Ben ahrazım" cevabını verdi. Peki, ahraz ne demek?

DEM Parti İmralı heyeti ile Bahçeli'nin ortak basın açıklamasının ardından basın mensuplarının Bahçeli için 'Görüşmeye ilişkin bir açıklama gelecek mi sayın Bahçeli'den' sorusuna Bahçeli, 'Ben ahrazım' yanıtını verdi. Peki ,ahraz ne demek?

AHRAZ NE DEMEK?

Bugün MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti İmralı heyeti ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Bahçeli'nin açıklama yapması beklendi ama Bahçeli "Ben ahrazım" yanıtını verdi. Bu kelime ile ilgili aramlar hızlandı. Şimdi sıklıkla "Ahraz ne demek" sorusu geldi.

Türk Dil Kurumunun yanıtına göre Ahraz; sağır ve dilsiz olan kimse anlamına geliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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