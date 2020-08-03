Ahmetli'deki yangında soğutma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor (2) AHMETLİ'DEKİ YANGINDA DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPILDIManisa'nın Ahmetli ilçesinin kırsal Hacıköseli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan ve 67 saat sonra büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında düzenlenen toplantıyla değerlendirildi.

AHMETLİ'DEKİ YANGINDA DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPILDI

Manisa'nın Ahmetli ilçesinin kırsal Hacıköseli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan ve 67 saat sonra büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında düzenlenen toplantıyla değerlendirildi.

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı'ndaki (GAMER) toplantıya, Vali Yardımcısı Abdullah Etil, Manisa İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Müdürü Ali Dedeler, Manisa İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Güray Karakaya ve ilgili personel katıldı. Toplantıda, Ahmetli ilçesinin kırsal Hacıköseli mahallesindeki yangınla ilgili genel durum değerlendirmesi yapıldı. Yangının kısmi olarak kontrol altına alındığını ve şu an tek noktada devam etmekte olduğunu belirten Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, 2 uçak, 13 helikopter, 67 arazöz, 8 dozer, 20 su ikmal aracı, 6 ilk müdahale aracı, 26 teknik eleman ve 255 işçi ile birlikte yangın söndürme çalışmalarının havadan ve karadan devam ettiğini kaydetti.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa),

Kaynak: DHA