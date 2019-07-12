Ahmet Zeren soyut somut resimler ve masklarını Foçada sergiliyor

Reha Midilli Kültür Merkezi Sergi Holü'ndeki sergide sanatçının soyut ve somut nitelikli 27 yağlı boya tablosu, 2 adet kasnaklı tablo çalışması ve aluminyumdan üç boyutlu bir adet maskı olmak üzere 30 eseri yer alıyor. Değişik konuları içeren resimlerde Foça, Deniz ve Doğa temalı tablolar ile yorumlanmış bir reprodüksiyon ve özgün soyut çalışmalar dikkat çekiyor.

Emekli olmasına rağmen Karşıyaka'daki atölyesinde verdiği resim eğitimlerinin, zamanının büyük bölümünü aldığını, bu nedenle az ama nitelikli eserler üretmeye çalıştığınıbelirten Ahmet Zeren'in sergisi 14 Temmuz 2019 Pazar akşamına kadar devam edecek. 09.00 – 19.00 saatleri arasında açık olan sergide satışta yapılıyor.

Kaynak: Bültenler