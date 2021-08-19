Ahmet Zenbilci'den Başkan Özlü'ye ziyaret
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Ahmet Zenbilci'den Başkan Özlü'ye ziyaret

Ahmet Zenbilci'den Başkan Özlü'ye ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'yü ziyaret etti.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'yü ziyaret etti.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ile birlikte Başiskele Belediyesi Hizmet Binası'na gelen Milletvekili Ahmet Zenbilci'yi, Başkan Yasin Özlü karşıladı. İlk olarak başkanlık makamına çıkan heyet, burada kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Daha sonra AK Parti belediye meclis üyelerinin de katılım gösterdiği istişare toplantısına geçildi. Yasin Özlü, görev süresi boyunca Başiskele'de yapılan ve yapımına başlanan projelerle ilgili olarak bilgiler aktardı. Seçim beyannamesinde yer alan projeleri tek tek hayata geçirdiklerini vurgulayan Özlü, kentin geleceğine yatırım yaparak Başiskele'yi hep birlikte kalkındırdıklarını söyledi.

Zenbilci'den tebik

Yapılan çalışmaların vatandaşın gönlüne dokunan, ilçeyi geleceğe hazırlayacak projeler olduğunu belirten Ahmet Zenbilci, Başiskele'de yaptığı güzel işler dolayısıyla Başkan Özlü ve ekibini tebrik etti. Başkan Özlü de ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Ahmet Zenbilci'ye tablo takdim etti. - KOCAELİ

Ahmet Zenbilci'den Başkan Özlü'ye ziyaret
Ahmet Zenbilci'den Başkan Özlü'ye ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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