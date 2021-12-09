Ahmet Yesevi Üniversitesinde "Türkçe-Moğolca Dil İlişkileri" Konferansı Düzenlendi

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırma Enstitüsü ve İdil-Ural Araştırmaları dergisinin birlikte düzenlediği konferans etkinliklerinin on birinci programı, "Türkçe-Moğolca Dil İlişkileri" başlıklı sunumla 8 Aralık 2021 tarihinde çevrim içi gerçekleştirildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Gül'ün konuşmacı olarak katıldığı programda, Türkçe ve Moğolca arasındaki dil bilimsel akrabalık ilişkileri, "Altay Dil Ailesi" bağlamında ele alınarak değerlendirildi. Prof. Dr. Bülent Gül sunumunda, diller arası akrabalık ölçütlerini belirlerken dikkat edilmesi gereken noktaları belirterek tarihsel süreçte Türkçe ve Moğolca arasındaki sözcük alışverişlerine değindi. Programda ayrıca, 12. yüzyıldan itibaren Moğolca ve Türkçe ilişkilerini kültürel ve dil bilgisel boyutta gösteren sözlüklerden, metinlerden ve eserlerden örnekler verildi.

Çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği, Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bülent Bayram'ın yönlendiriciliğinde gerçekleştirilen konferans, soru ve cevap bölümünün ardından konuşmacıya teşekkür belgesinin takdimiyle sona erdi.

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