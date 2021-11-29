Ahmet Yesevi Üniversitesi Öğrencileri Dünya Gençler Şampiyonası'nda Madalya Kazandı - Haberler
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Ahmet Yesevi Üniversitesi Öğrencileri Dünya Gençler Şampiyonası'nda Madalya Kazandı

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Ahmet Yesevi Üniversitesi Öğrencileri Dünya Gençler Şampiyonası'nda Madalya Kazandı

24-27 Kasım 2021 tarihlerinde Taşkent'te düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası'nda kemer güreşi alanında, Ahmet Yesevi Üniversitesi Spor ve Sanat Fakültesi öğrencileri Nazerke Abiltayeva 52 kg'da gümüş madalya, Juldız Zhumakhan 66 kg'da bronz madalya kazandı.

24-27 Kasım 2021 tarihlerinde Taşkent'te düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası'nda kemer güreşi alanında, Ahmet Yesevi Üniversitesi Spor ve Sanat Fakültesi öğrencileri Nazerke Abiltayeva 52 kg'da gümüş madalya, Juldız Zhumakhan 66 kg'da bronz madalya kazandı.

Dereceye giren öğrencilerimizi ve hocalarını tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

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