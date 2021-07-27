Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeleri Çalışma Toplantısında Bir Araya Geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeleri Çalışma Toplantısında Bir Araya Geldi

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeleri Çalışma Toplantısında Bir Araya Geldi
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

27 Temmuz 2021 Salı günü, Ankara'da bulunan Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet binasında Üniversitemiz Mütevelli Heyet Üyeleri Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Büyükelçi Sn. Prof. Dr. İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sn. Dr. Serdar Çam, Mütevelli Heyet Başkanı Sn. Prof. Dr.

27 Temmuz 2021 Salı günü, Ankara'da bulunan Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet binasında Üniversitemiz Mütevelli Heyet Üyeleri Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Büyükelçi Sn. Prof. Dr. İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sn. Dr. Serdar Çam, Mütevelli Heyet Başkanı Sn. Prof. Dr. Muhittin Şimşek ve Genel Sekreterimiz Sn. Ahmet Şevki Zengin'in katılmıyla çalışma toplantısı düzenlendi.

Tweet

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Fuat Oktay Fazıl Küçük Derya Yanık Adil Karaismailoğlu
Magazin Düm Tek Tek Hande Yener İrem Derici Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Balotelli Arda Turan Mesut Özil Metin Oktay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeleri Çalışma Toplantısında Bir Araya Geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 13:20:16. #1.15#

title