Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeleri Çalışma Toplantısında Bir Araya Geldi

27 Temmuz 2021 Salı günü, Ankara'da bulunan Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet binasında Üniversitemiz Mütevelli Heyet Üyeleri Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Büyükelçi Sn. Prof. Dr. İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sn. Dr. Serdar Çam, Mütevelli Heyet Başkanı Sn. Prof. Dr.

27 Temmuz 2021 Salı günü, Ankara'da bulunan Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet binasında Üniversitemiz Mütevelli Heyet Üyeleri Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Büyükelçi Sn. Prof. Dr. İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sn. Dr. Serdar Çam, Mütevelli Heyet Başkanı Sn. Prof. Dr. Muhittin Şimşek ve Genel Sekreterimiz Sn. Ahmet Şevki Zengin'in katılmıyla çalışma toplantısı düzenlendi.

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Kaynak: Habermetre