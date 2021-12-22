Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı İdari Personel ile Yıl Sonu Toplantısında Bir Araya Geldi

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek ve Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, 22 Aralık 2021 tarihinde Mütevelli Heyet Başkanlığı binası Türkistan Salonu'nda düzenlenen toplantıda idari personel ile yıl sonu toplantısında bir araya geldi.

2021-2022 eğitim-öğretim yılı birinci dönemi hakkındaki değerlendirmelerin ardından toplantı, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

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