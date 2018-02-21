Ahmet Yesevi Hazretleri" Konferansı

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, Hoca Ahmet Yesevi'ye çok şey borçlu olduklarını söyledi.

Yıldız, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ahmet Yesevi Hazretleri" konulu konferansta yaptığı konuşmada, Hoca Ahmet Yesevi'nin ailesi ve çocukluğuna dair bilgi paylaştı.

Hoca Ahmet Yesevi'ye çok şey borçlu olduklarını ifade eden Yıldız, "Onun yetiştirdiği öğrenciler, Horasan üzerinden Anadolu'ya geldi. Onun Anadolu'da yansıttığı ayna Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli, Hacı Bayram Veli Hazretleri gibi isimlerini sayamadığımız birçok büyüğümüz olarak zuhur etti." dedi.

Yıldız, Hoca Ahmet Yesevi'nin inanç ve dava adamlığıyla öğrencilerini yetiştirdiğine dikkat çekerek, "Onun yetiştirdiği öğrenciler dünyanın çeşitli yerlerinde onun verdiği ideallerle yayıldı. Hacı Bektaş-ı Veli de onun yetiştirdiği talebelerden biriydi ve onun ifadesiyle Yesevi Hazretleri 99 bin talebe yetiştirmiş." diye konuştu.

Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Cemile Kınacı'nın, "Kazak Edebiyatının Tarihsel Gelişimi" başlıklı konuşmasının ardından Kazakistanlı sanatçılar müzik dinletisi sundu.

Sanatçılardan Yerzhan Arkabayev, seslendirdiği bir türküyü, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerlere armağan etti.

Gümüşhane Mareşal Çakmak Sosyal Bilimler Lisesi tarafından organize edilen konferansa, Vali Okay Memiş, Belediye Başkan Vekili Yusuf Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan ve öğrenciler katıldı.