Ahmet Türk'ten Meral Akşener ve Devlet Bahçeli mesajı: Umut görürsem...
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Ahmet Türk'ten Meral Akşener ve Devlet Bahçeli mesajı: Umut görürsem...

31 Mart yerel seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı seçilen, yerine kayyım atanan Ahmet Türk, Meral Akşener'nin HDP konusundaki sözlerinin bir siyasetçi için doğru olmadığını belirterek "Bugün umut görürsem Meral Akşener'in, bir MHP liderinin bile elini sıkarım dedi"Ahmet Türk,...

19.05.2020 10:48 | Son Güncelleme: 19.05.2020 10:48

31 Mart yerel seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı seçilen, yerine kayyım atanan Ahmet Türk, Meral Akşener'nin HDP konusundaki sözlerinin bir siyasetçi için doğru olmadığını belirterek "Bugün umut görürsem Meral Akşener'in, bir MHP liderinin bile elini sıkarım dedi"

Ahmet Türk, 5 HDP'li belediyeye daha atanan kayyımları, iktidarın Kürt sorununa yaklaşımını ve gündemdeki tartışmaları Murat Sabuncu'ya değerlendirdi.

Ahmet Türk'ten Meral Akşener ve Devlet Bahçeli mesajı: Umut görürsem...

Güncel Manşet

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