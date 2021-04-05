Ahmet Taş: "Hakimiyet 104 emekli amiralin değil milletindir"
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Ahmet Taş: "Hakimiyet 104 emekli amiralin değil milletindir"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ahmet Taş: 'Hakimiyet 104 emekli amiralin değil milletindir'

Geçtiğimiz günlerde emekli 104 amiral tarafından yayımlanan bildiri ile ilgili basın açıklaması yapan Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş, "Hakimiyet 104 emekli amiralin değil milletindir" dedi.

Geçtiğimiz günlerde emekli 104 amiral tarafından yayımlanan bildiri ile ilgili basın açıklaması yapan Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş, "Hakimiyet 104 emekli amiralin değil milletindir" dedi.

Düzenlenen basın açıklamasına Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş ve üyeler katıldı. Cumhuriyetin ilanından beri darbecilerin milletin hakimiyetine müdahale ettiklerini söyleyen Ahmet Taş, "Ülkemizde Cumhuriyetin ilanından buyana 100 yıla yakın bir zaman geçti. Anayasamıza göre, Hakimiyet milletin olmasına rağmen, Cumhuriyetin ilanından bu yana darbeciler ve darbe heveslileri, zaman zaman milletin hakimiyetine müdahale ederek, suç işlemişlerdir. 27 Mayıs 1960 da Silahlı kanlı darbe, 12 Eylül 1980 de kanlı Askeri darbe, 28 Şubat 1997 de Post Modern darbe, 12 Mart 1971 de Kanlı muhtıra, 27 Nisan 2007 de e-muhtıra, 15 Temmuz 2016'da da kanlı darbe kalkışmasına, Ülkemiz muhatap olmuştur. 3-4 Nisan 2021 gecesi 104 emekli amiralin imzası ile yayınlanan bildiride, 1936'da imzalanan Montrö Boğazlar sözleşmesinin gündeme gelip tartışılması ve Kanal İstanbul'un yapımı sert dille eleştirilmiş Halkın oyları ile seçilerek ülkeyi idare eden siyasi irade tehdit ve tenkit edilmiştir" dedi.

Taş, yayımlanan bildiriyi şiddetle kınadıklarını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Biz Kayseri gönüllü kültür kuruluşları Derneği olarak, 104 emekli Amiral adına yayınlanan millet iradesini temsil eden siyasi iradeye tehdit niteliğindeki bildiriyi şiddetle kınıyoruz. Ülke idaresinin milletin seçtiği siyasi iradenin uhdesinde olduğunu hatırlatıyor, buna karşı çıkan her teşebbüsün, geçmişten bugüne olduğu gibi her daim karşısında olacağımızı, kamuoyuna İlan ediyoruz." - KAYSERİ

Ahmet Taş: 'Hakimiyet 104 emekli amiralin değil milletindir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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