Ahmet Sonuç (Jahrein) kimdir, kaç yaşında? Ahmet Jahrein Twitch hesabı nedir?

Türkiye'nin sevilen ve başarılı yayıncılarından olan Ahmet Sonuç, sosyal platformlarda Jahrein adını kullanmaktadır. Popüler yayınca Ahmet Sonuç kimdir? Jahrein Twitch hesabı nedir?

AHMET SONUÇ JAHREİN KİMDİR? EVLİ Mİ?

Başarılı YouTuber ve Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç (Jahrein) 1988 İstanbul doğumludur. Eğitim hayatını Almanya'da tamamlandıktan sonra, Polonya'ya yerleşmiş ve bir süre burada yaşamıştır. İlk olarak sosyal medyaya YouTube yayıncılığıyla başlayan Jahrein, ardından Twitch'e yönelerek Türkiye'nin en popüler yayıncılarından biri haline geldi. Evlendikten sonra Antalya'ya yerleşen Jahrein, eşiyle beraber yayın hayatına Türkiye'den devam ediyor. Başarılı yayıncı son zamanlarda Spotify üzerinden Reddit ve Zone gibi platformlarda Podcast yayınları da yapıyor.

JAHREİN'İN HAYVAN SEVGİSİ...

Ayrıca hayvanseverliği ile de tanılan Jahrein, evinde 2 köpek besliyor. Ünlü yayıncı sık sık barınaklara giderek hayvanlara yaptığı yardımlarla biliniyor. Eşi Selin Sonuç ile beraber "Alfred" ve "Mira" adını verdikleri dostlarıyla beraber yaşamlarına Antalya'da devam ediyorlar. Bilindiği üzere Jahrein, kadim dostu 'Alfred'i Polonya'dan bir barınaktan sahip edinmişti. Ünlü yayıncının eşi Selin Sonuç da "Mira"yı bir barınaktan sahip edindi.

JAHREİN AHMET SONUÇ'UN KAÇ ABONESİ VAR?

Şubat 2021 itibariyle Ahmet Sonuç'un, Twitter hesabında 343 binden fazla ve Instagram hesabında 390 binden fazla takipçisi bulunuyor. Başarılı yayıncının Youtube kanalında ise490 bin abonesi bulunuyor.

Yayın hayatını sürdüren başarılı isim Ahmet Sonuç'un Twitch kanalında ise 1,5 Milyon takipçisi var.