Ahmet Sonuç (Jahrein) kimdir, kaç yaşında? Ahmet Jahrein Twitch hesabı nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ahmet Sonuç (Jahrein) kimdir, kaç yaşında? Ahmet Jahrein Twitch hesabı nedir?

11.02.2021 16:30 | Son Güncelleme: 11.02.2021 16:34
Ahmet Sonuç (Jahrein) kimdir, kaç yaşında? Ahmet Jahrein Twitch hesabı nedir?

Oyuncuların ve oyun tutkunlarının buluştuğu popüler Twitch platformunda Türkiye'nin başarılı yayıncıları arasında yer alan Jahrein adıyla bilinen Ahmet Sonuç kimdir? Ahmet 'Jahrein' Sonuç Twitch hesabı nedir?

Türkiye'nin sevilen ve başarılı yayıncılarından olan Ahmet Sonuç, sosyal platformlarda Jahrein adını kullanmaktadır. Popüler yayınca Ahmet Sonuç kimdir? Jahrein Twitch hesabı nedir?

AHMET SONUÇ JAHREİN KİMDİR? EVLİ Mİ?

Başarılı YouTuber ve Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç (Jahrein) 1988 İstanbul doğumludur. Eğitim hayatını Almanya'da tamamlandıktan sonra, Polonya'ya yerleşmiş ve bir süre burada yaşamıştır. İlk olarak sosyal medyaya YouTube yayıncılığıyla başlayan Jahrein, ardından Twitch'e yönelerek Türkiye'nin en popüler yayıncılarından biri haline geldi. Evlendikten sonra Antalya'ya yerleşen Jahrein, eşiyle beraber yayın hayatına Türkiye'den devam ediyor. Başarılı yayıncı son zamanlarda Spotify üzerinden Reddit ve Zone gibi platformlarda Podcast yayınları da yapıyor.

Ahmet Sonuç (Jahrein) kimdir, kaç yaşında? Ahmet Jahrein Twitch hesabı nedir?

JAHREİN'İN HAYVAN SEVGİSİ...

Ayrıca hayvanseverliği ile de tanılan Jahrein, evinde 2 köpek besliyor. Ünlü yayıncı sık sık barınaklara giderek hayvanlara yaptığı yardımlarla biliniyor. Eşi Selin Sonuç ile beraber "Alfred" ve "Mira" adını verdikleri dostlarıyla beraber yaşamlarına Antalya'da devam ediyorlar. Bilindiği üzere Jahrein, kadim dostu 'Alfred'i Polonya'dan bir barınaktan sahip edinmişti. Ünlü yayıncının eşi Selin Sonuç da "Mira"yı bir barınaktan sahip edindi.

JAHREİN AHMET SONUÇ'UN KAÇ ABONESİ VAR?

Şubat 2021 itibariyle Ahmet Sonuç'un, Twitter hesabında 343 binden fazla ve Instagram hesabında 390 binden fazla takipçisi bulunuyor. Başarılı yayıncının Youtube kanalında ise490 bin abonesi bulunuyor.

Yayın hayatını sürdüren başarılı isim Ahmet Sonuç'un Twitch kanalında ise 1,5 Milyon takipçisi var.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Muharrem İnce Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Temel Karamollaoğlu
Magazin Hadise Sibel Can Hande Erçel Şeyma Subaşı
Spor Metin Oktay Sergen Yalçın Tolga Ciğerci Mahmut Tekdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Milli England İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ahmet Sonuç (Jahrein) kimdir, kaç yaşında? Ahmet Jahrein Twitch hesabı nedir? - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 16:34:32. #1.14#
title