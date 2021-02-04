Ahmet Selçuk İlkan sitem etti: Vefasız dostlar
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Ahmet Selçuk İlkan sitem etti: Vefasız dostlar

04.02.2021 08:27 | Son Güncelleme: 04.02.2021 08:32
Ahmet Selçuk İlkan sitem etti: Vefasız dostlar

Ahmet Selçuk İlkan geçtiğimiz günlerde Coşkun Sabah'a sitem etmiş, "İbo Show'da 'Hatıram Olsun'u okurken 'Sözlerini Ahmet Selçuk İlkan yazdı' demesini beklerdim" demişti.

Ahmet Selçuk İlkan geçtiğimiz günlerde Coşkun Sabah'a sitem etmiş, "İbo Show'da 'Hatıram Olsun'u okurken 'Sözlerini Ahmet Selçuk İlkan yazdı' demesini beklerdim" demişti. Önceki gün "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına konuk olan İlkan, bu kez Ümit Besen'i topa tuttu:

"'Islak Mendil' diye şarkı yazmıştım, ardından 'Beyaz Mendil', 'Ayrılık Mendili' çıktı. 'Ayrılık Kolyesi' diyorsun, 'Mutluluk Kolyesi' diye şarkı çıkıyor. Bir gün Ümit Besen'e 'Tahta Masa' diye bir şarkı yazmıştım. Dostlar da vefalı olabilse keşke. Masalı şarkılar tutunca Ümit Besen 'Nikah Masası'nı yazdı. O zaman dedim ki sen bunu yazarsan ben de Arif Susam'a 'Kıyma O Nikahı Nikah Memuru' şarkısını yazarım."

Altın, pırlanta istemedim

Ahmet Selçuk İlkan, Coşkun Sabah'a yönelik sitemli sözleri için de açıklama yaptı: "Ben para, altın, pırlanta istemedim. En meşhur olduğu dönemde bir kez ismimi söylese yeterdi. 'Anılar'dan sonra bir tane bile şarkı vermedim Coşkun Sabah'a."

Kaynak: Hürriyet

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