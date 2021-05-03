Ahmet Selçuk İlkan kaç yaşında? Ahmet Selçuk İlkan kimdir?
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Ahmet Selçuk İlkan kaç yaşında? Ahmet Selçuk İlkan kimdir?

Ahmet Selçuk İlkan kaç yaşında? Ahmet Selçuk İlkan kimdir?
Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem

Şair ve şarkı sözü yazarı olan Ahmet Selçuk İlkan, müzik alanındaki başarısıyla dikkat çekiyor. Hayatı, yaşı ve kariyeri merak edilen başarılı sanatçı hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Ahmet Selçuk İlkan kaç yaşında? Ahmet Selçuk İlkan kimdir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Şair ve şarkı sözü yazarı olan Ahmet Selçuk İlkan, müzik alanındaki başarısıyla dikkat çekiyor. Hayatı, yaşı ve kariyeri merak edilen başarılı sanatçı hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Ahmet Selçuk İlkan kaç yaşında? Ahmet Selçuk İlkan kimdir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AHMET SELÇUK İLKAN KAÇ YAŞINDA?

Ahmet Selçuk İlkan 1955 doğumlu olup 66 yaşındadır.

AHMET SELÇUK İLKAN KİMDİR?

Ahmet Selçuk İlkan 26 Ekim 1955 yılında Adana'da doğan şair ve şarkı sözü yazarıdır.

İlk şiirlerini yazmaya başladığı yıllarda lise eğitiminin ardından 1973'te Berlin Teknik Üniversitesi'nde mimarlık eğitimine başlayan İlkan, 1975 yılında Hayat dergisi'nin düzenlediği "aşk" konulu şiir yarışmasında 'Hatırlar mısın?' isimli şiiriyle ilk birincilik ödülünü kazandı.

1976 yılında mimarlık öğrenimini yarım bırakarak Türkiye'ye dönerek, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümüne giren sanatçı, 1978'de profesyonel şarkı sözü yazarlığına başladı. 1980'de üniversiteden mezun olan Ahmet Selçuk İlkan'ın 1000'den fazla eseri bulunmaktadır.

Kendisini ayrılıkların şairi, yalnızlıkların ozanı ve kısaca (ad ve soyadının baş harflerinden yola çıkarak) ASİ olarak tanımlayan sanatçı, bugüne kadar altı kitap, on şiir albümü yayınlamış, televizyon kanallarında çeşitli programlar yapmış ve konserler vermiştir. 5 tane sinema filminde rol almıştır.

ÖDÜLLERİ

  • "Hatırlar mısın?" Hayat Dergisi birincilik ödülü), 1975
  • "Tahta Masa", Eskici (Altın Kalem Ödülü - Emre Plakçılık), 1980
  • "Islak Mendil" (Altın Kalem Ödülü - Emre Plakçılık), 1981
  • "Bir Gülü Sevdim" (Altın Kalem Ödülü - Oskar Plakçılık), 1984
  • "Hatıram Olsun" (Altın Kalem Ödülü - Oskar Plakçılık), 1985
  • "O Adam Benim" (Müyap Şiir Dalında En Çok Satan Albüm), 1990
  • "Anılar" (Altın Kalem Ödülü - Emre Plakçılık), 1990
  • "Anılar" (Yılın Şarkısı - Milliyet), 1990
  • "Sevdalıyım" (Yılın Şarkısı - KRAL TV Müzik Ödülleri), 1998
  • "Seninle Aşkımız Eski Bir Roman" (Altın Nota Nostalji Ödülü - Levent Müzik), 1999
  • "Bir Cennettir Bu Dünya" (Altın Nota Nostalji Ödülü - Levent Müzik), 1999
  • "Fatih Üniversitesi Yılın Şairi Ödülü - 2008

KİTAPLARI

  • Ayrılıkların Şairi, Kora yayınları, 16. baskı
  • Yakılacak Şiirler, Kora yayınları, 10. baskı
  • Adım Yalnızlık Benim, Kora yayınları, 7. baskı
  • Gitmeler Bana Kaldı, Kora yayınları, 7. baskı
  • Bir Gülü Sevdim, Kora yayınları, 8. baskı
  • Erkekler Hep Yalnız Ağlar, Kora yayınları, 8. baskı
  • Bir Akrep Sevdası 1. Baskı

ALBÜMLERİ

  • Mum Işığında (Ayten), 1982
  • Şiir Gözlüm (Fahriye Abla), 1984
  • Bak Bir Erkek Ağlıyor, 1986
  • Bir Beyaz Karanfil, 1988
  • O Adam Benim, 1990
  • Seni Arıyorum (Allah Kahretsin), 1992
  • Şairler Ağlamaz, 1997
  • Ayrılıkların Şairi (Sen Vurdun da Ben Ölmedim mi), 2000
  • Yakılacak Adam, 2002
  • Unutmaktan Geliyorum (Senin Adın Yalan Olsun), 2005
  • Seni O Kadar Çok Sevdim Ki (Kanatsa Da İçimi), 2011
  • Söz, 2013
  • Unutulmayan Şarkılar 40 Ses 40 Nefes, 2016
  • Unutulmayan Şarkılar 41 Ses 41 Nefes, 2019
Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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