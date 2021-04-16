Ahmet Rıfat Şungar kimdir? Ahmet Rıfat Şungar hayatı ve biyografisi! Ahmet Rıfat Şungar kaç yaşında, nereli?
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Ahmet Rıfat Şungar kimdir? Ahmet Rıfat Şungar hayatı ve biyografisi! Ahmet Rıfat Şungar kaç yaşında, nereli?

Ahmet Rıfat Şungar kimdir? Ahmet Rıfat Şungar hayatı ve biyografisi! Ahmet Rıfat Şungar kaç yaşında, nereli?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Ahmet Rıfat Şungar, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Ahmet Rıfat Şungar hakkında merak edilenler. Ahmet Rıfat Şungar hayatı ve biyografisi. Ahmet Rıfat Şungar kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ahmet Rıfat Şungar merak konusu oldu. İşte Ahmet Rıfat Şungar hakkında merak edilen Ahmet Rıfat Şungar kimdir, Ahmet Rıfat Şungar hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

AHMET RIFAT ŞUNGAR KİMDİR?

Doğum tarihi: 9 Temmuz 1983

Kaç yaşında: 37 yaşında

Nereli:İstanbul

Boy: 1,82 m

İstanbul'un Kartal ilçesinde doğdu. Kartal Süleyman Demirel Anadolu Lisesi den mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu. Birçok dizide rol almıştır. Kariyerine oyuncu olarak devam etmektedir.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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