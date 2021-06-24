Ahmet Örken kimdir? 2020 Olimpiyatları Bisiklet Ahmet Örken kimdir? Kaç yaşında, nereli?
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Ahmet Örken kimdir? 2020 Olimpiyatları Bisiklet Ahmet Örken kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Ahmet Örken kimdir? 2020 Olimpiyatları Bisiklet Ahmet Örken kimdir? Kaç yaşında, nereli?
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2009 yılında Balkan Şampiyonu olan Ahmet Örken kimdir? Ahmet Örken kaç yaşında, aslen nerelidir?

2019 Türkiye Yol Şampiyonası'nı 2:59:39'luk derecesi ile kazanan Ahmet Örken ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizin devamında erişebilirsiniz.

AHMET ÖRKEN KİMDİR?

Ahmet Örken 12 Mart 1993 yılında, Konya doğumlu Türk bisikletçi. UCI Continental takımlarından Team Sapura Cycling bünyesinde kariyerini sürdürmektedir.

2015 yılında UCI Avrupa Turu 2.2 kategorisinde Türkiye'de düzenlenen Ege Bisiklet Turu genel klasmanda kazanmıştır. 2016 Yaz Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil eden sporcu, yol bisikleti branşında bireysel zamana karşı yarışında 1 saat 27 dakika 37 saniyelik derecesiyle 37 kişi arasında 34. olmuştur.

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Ahmet Örken kimdir? 2020 Olimpiyatları Bisiklet Ahmet Örken kimdir? Kaç yaşında, nereli? - Haberler
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