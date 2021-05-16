Ahmet Nur Çebi kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ahmet Nur Çebi'nin hayatı ve biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ahmet Nur Çebi kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ahmet Nur Çebi'nin hayatı ve biyografisi!

Ahmet Nur Çebi kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ahmet Nur Çebi'nin hayatı ve biyografisi!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Ahmet Nur Çebi geliyor. Peki, Ahmet Nur Çebi kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ahmet Nur Çebi'nin hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş'ın başkanı Ahmet Nur Çebi kimdir, kaç yaşında, aslen nereli merak ediliyor. Peki, Ahmet Nur Çebi kimdir? Ahmet Nur Çebi ile ilgili bilgilere yazımızdan erişebilirsiniz.

AHMET NUR ÇEBİ KİMDİR?

Ahmet Nur Çebi (d. 10 Ağustos 1959; Araklı, Trabzon) Türk iş adamı, 34. Beşiktaş Başkanı ve 11. Kulüpler Birliği Başkanı.

Ahmet Nur Çebi doğum tarihi : 10 Ağustos 1959

Ahmet Nur Çebi kaç yaşında : 61 yaşında

Ahmet Nur Çebi mesleği ne : İş adamı, Spor yöneticisi, Beşiktaş Başkanı

Ahmet Nur Çebi nereli : Trabzon

Ahmet Nur Çebi göreve geliş tarihi : 24 Ekim 2019

Kaptan Şirketler Grubunun başkan vekilliğini yapan Çebi, 2012-2018 yıllarında Beşiktaş asbaşkanlığı görevini üstlenmiştir. 20 Ekim 2019'daki olağanüstü kongrede Beşiktaş başkanlığına aday olmuş ve 8644 oyun 5009'unu alarak başkan seçilmiştir.

2020-21 sezonunda Beşiktaş Başkanı olarak Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştır.

Başkanlığı dönemindeki futbol takımı puan tablosu:

2019-2020 : Beşiktaş sezonu 57 puanla 3. sırada tamamladı

2020-2021 : Beşiktaş sezonu 84 puanla 1. sırada tamamladı ve şampiyon oldu.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Aykut Erdoğdu Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kenan Doğulu Demet Akalın Jennifer Lopez Nur Fettahoğlu
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Şenol Güneş Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ahmet Nur Çebi kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ahmet Nur Çebi'nin hayatı ve biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.05.2021 01:28:55. #1.11#

title