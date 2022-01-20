Ahmet Mümtaz Taylan'ın, "İstanbul Hesabı" programının yeni sezonu yayınlandı - Haberler
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Ahmet Mümtaz Taylan'ın, "İstanbul Hesabı" programının yeni sezonu yayınlandı

Ahmet Mümtaz Taylan'ın,
AA / Salih Şeref - Haberler | Güncel

Oyuncu ve yönetmen Ahmet Mümtaz Taylan'ın Gain'de yayınlanan "İstanbul Hesabı" adlı programının üçüncü sezonu izleyiciyle buluştu.

İSTANBUL (AA) - Oyuncu ve yönetmen Ahmet Mümtaz Taylan'ın Gain'de yayınlanan "İstanbul Hesabı" adlı programının üçüncü sezonu izleyiciyle buluştu.

Gain'den yapılan açıklamaya göre, Taylan yeni bölümlerde, kentin "arka bahçesi" olarak tanımladığı bölümlerini ziyaret ediyor.

Taylan'ın Bağcılar'da başlayan yolculuğu, Fikirtepe'den Selamsız'a, Gazi Mahallesi'nden Dolapdere'ye uzanarak, her bölümde yeni sokaklar, yeni hikayeler ve az bilinen yönleriyle İstanbul'u ele alıyor.

"İstanbul Hesabı", 10 bölümde izleyenleri İstanbul'un 10 farklı noktasına götürecek.

AA / Salih Şeref - Son Dakika Haberleri

Ahmet Mümtaz Taylan, Yönetmen, İstanbul, Güncel, Haber

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