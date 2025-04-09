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Ahmet Levendoğlu'nun neden cenaze namazı kılınmadı? Ahmet Levendoğlu vasiyeti ne?

Ahmet Levendoğlu'nun neden cenaze namazı kılınmadı? Ahmet Levendoğlu vasiyeti ne?
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80 yaşında hayatını kaybeden oyuncu, yönetmen, çevirmen ve yazar Ahmet Levendoğlu'nun vasiyeti üzerine cenaze namazı kılınmadı. Levendoğlu'nun cenazesi Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi. Peki, Ahmet Levendoğlu'nun neden cenaze namazı kılınmadı? Ahmet Levendoğlu vasiyeti ne?

Oyuncu, yönetmen, çevirmen ve yazar Ahmet Levendoğlu, 80 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçı için AKM Tiyatro Salonu'nda tören düzenlendi. Törene ailesi, dostları, öğrencileri ve sevenlerinin yanı sıra oyuncu Zuhal Olcay, Haluk Bilginer, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca gibi çok sayıda ünlü isim katıldı. Törende oğlu Emin Levendoğlu ile sanatçının yakın dostları ve öğrencileri söz alarak Ahmet Levendoğlu'nu anlattı. Konuşmalar sırasında zaman zaman duygusal anlar yaşandı. Ahmet Levendoğlu'nun neden cenaze namazı kılınmadı? Ahmet Levendoğlu vasiyeti ne?

AHMET LEVENDOĞLU'NUN NEDEN CENAZE NAMAZI KILINMADI?

Törenin ardından, aralarında Oktay Kaynarca'nın da bulunduğu sanat dünyasından pek çok isim, Ahmet Levendoğlu'nun tabutunu omzunda taşındı. Usta sanatçı, törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan usta oyuncunun vasiyeti üzerine cenaze namazı kılınmadı. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törenin ardından direkt Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi. Ailesinin paylaştığı cenaze töreni bilgilendirmesinde de AKM'deki törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği ifade edildi.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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