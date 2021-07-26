Ahmet Kural ve oyuncu Şinasi Yurtsever'in zor anları! Acemi denizciler...

Bodrum tatiline sevgilisi Çağla Gizem'le devam eden Ahmet Kural, "Düğün Dernek" filminde beraber rol aldığı Şinasi Yurtsever ve eşi Ferihan Kaya'nın teknesine misafir oldu.

Bodrum tatiline sevgilisi Çağla Gizem'le devam eden Ahmet Kural, "Düğün Dernek" filminde beraber rol aldığı Şinasi Yurtsever ve eşi Ferihan Kaya'nın teknesine misafir oldu.

Grup önceki gün Çökertme Koyu'nda görüntülendi. İhtiyar Balıkçı'da yemek yiyen grup, mekanın botuyla mütevazı teknelerine geçti.

Ardından Şinasi Yurtsever kendi teknesinin zodyak botunu indirmeye çalıştı ancak başarısız oldu. Teknesini yeni aldığı öğrenilen Yurtsever'in acemilik çektiği öğrenilirken, Ahmet Kural'ın arkadaşına yardımcı olduğu gözlendi.

İkili botu indirmek için uğraş verdiği sırada Çağla Gizem ve Ferihan Kaya kendilerini serin sulara bıraktı. Bir saate yakın zodyak botu indirmek için uğraşan oyuncular sonunda amaçlarına ulaştı. Oyuncu grubunun birkaç gün tekne ile Bodrum koylarını gezeceği öğrenildi.

Kaynak: Hürriyet