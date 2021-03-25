Ahmet Kural'ın yeni dizisi ne zaman başlayacak? Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları kimler?
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Ahmet Kural'ın yeni dizisi ne zaman başlayacak? Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları kimler?

25.03.2021 00:27 | Son Güncelleme: 25.03.2021 00:31
Ahmet Kural'ın yeni dizisi ne zaman başlayacak? Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları kimler?

Ahmet Kural ve Pelin Karahan'ı buluşturan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi merakla bekleniyor. Ahmet Kural'ın yeni dizisi ne zaman başlayacak? Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları kimler? Bir Zamanlar Kıbrıs konusu nedir?

1960'lı yılları konu alan, başrollerinde Ahmet Kural ve Pelin Karahan'ın yer aldığı Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları kimler? Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman başlayacak?

AHMET KURAL'IN YENİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Uzun aradan sonra ekrana dönecek Ahmet Kural'ın yeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman başlayacak? Bir Zamanlar Kıbrıs, 1 Nisan Perşembe günü 20.00'de TRT1'de başlıyor.

BİR ZAMANLAR KIBRIS OYUNCULARI KİMLER?

Fragmanda, Sakız fabrikası sahibi Kemal Dereli'nin (Ahmet Kural), eşi İnci (Pelin Karahan) ve iki kız çocuğuyla birlikte adada mutlu bir yaşam sürerken, yapılan saldırılarla parçalanmaya başlayan hayatlarından ilk görüntüler izleyicilerin dikkatine sunuldu.

BİR ZAMANLAR KIBRIS KONUSU NEDİR?

Yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran'ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğuna ise Hakan İnan'ın otuduğu "Bir Zamanlar Kıbrıs"ın konusu ise şöyle:

"1963 yılında adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir. Kıbrıs'ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa'da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer. "

- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
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