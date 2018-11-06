Ahmet Kural, İfadesinde Neden Barıştıklarını Açıkladı: Sıla Bana Şarkı Yaptı

Oyuncu Ahmet Kural'ın, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na şiddet uyguladığı iddiasıyla savcıya verdiği ifade ortaya çıktı. Ahmet Kural ifadesinde merak edilen "Madem kavga edeceklerdi neden barıştılar?" sorusunun cevabını da vermiş oldu.

"SANA ŞARKI YAPTIM DEYİNCE BARIŞTIK"

Oyuncu Ahmet Kural savcıya verdiği ifadesinde, "Yaşanan ayrılıktan sonra Sıla Gençoğlu'nun barışmak için araya aracılar soktu. Sık sık mesajlar attı. Sıla Hanım mesajla bana 'sana şarkı yaptım' dedi. Telefonuma da yaptığı şarkıyı gönderdi. Ben bunun üzerine mutlu oldum. İkinci bir şans vermem gerektiğini düşündüm. Sıla Hanım, ablamla tanışmadığından yemeğe gelmek istedi, ben de mutlu oldum ve kabul ettim. O gün bir aile yemeği yedik ve birlikte alkol aldık." dedi.

NE OLMUŞTU?

Ahmet Kural'ın Sıla'yı dövmesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Daha önce birlikte olan ikili geçtiğimiz aylarda ilişkilerine noktalamıştı. Darp olayından önce barışan Ahmet Kural ile Sıla çiftinin tekrar ilişkiye başlamasının nedeni hayranlarının arasında merak konusu olmuştu. Kural'ın savcıya verdiği ifadenin ortaya çıkmasının ardından bu sorununda cevabı verilmiş oldu.