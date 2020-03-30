Ahmet Koç ve Cansu Koç, TRT Müzik'in Instagram hesabında konser verdi Bağlama virtüözü Ahmet Koç ve şarkıcı Cansu Koç, "Evde Kal TRT Müzik'te Kal!" konserinde müzikseverle buluştu.

Bağlama virtüözü Ahmet Koç ve şarkıcı Cansu Koç, "Evde Kal TRT Müzik'te Kal!" konserinde müzikseverle buluştu.

TRT Müzik'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında evde olmanın önemini hatırlatmak amacıyla başlattığı konserler devam ediyor.

TRT Müzik'in Instagram hesabından, sanatçıların evlerinden canlı yayınlanan konserde Cansu Koç'un seslendirdiği eserlere Ahmet Koç bağlamasıyla ve sesiyle eşlik etti.

Cansu Koç, zor bir süreçten geçildiğini, yayın bitince hemen evine gideceğini ifade ederken, Ahmet Koç ise tedbirlere uyduklarını ve sosyal mesafeyi korumaya dikkat ettiklerini söyledi.

Konserde "Gamzedeyim Deva Bulmam", "Gurbet (Çöpçüler Kralı Film Müziği)", "Hep Sonradan" ve "Akşam Güneşi" parçaları müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Kaynak: AA