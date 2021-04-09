Ahmet Kaya Nereden Bileceksiniz sözleri 9 Nisan Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne?
Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde çalan Şarkının özleri merak edildi. Peki, 9 Nisan Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne? Ahmet Kaya Nereden Bileceksiniz sözleri
Yeni Türk Nereden Bileceksiniz şarkısı Kırmızı Oda'da çalındı. İzleyicilerin merakını uyandıran gelişme sonrası 9 Nisan Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne? Ahmet Kaya Nereden Bileceksiniz sözleri araştırıldı.
AHMET KAYA NEREDEN BİLECEKSİNİZ SÖZLERİ
Ahmet Kaya
Üstüm başım toz içinde
Önüm arkam pus içinde
Sakallarım pas içinde
Siz benim nasıl yandığımı
Nereden bileceksiniz
Siz benim nasıl yandığımı
Nereden bileceksiniz
Siz benim nasıl yandığımı
Nereden bileceksiniz
Siz benim nasıl yandığımı
Nereden bileceksiniz
Bir fidandım derildim
Fırtınaydım duruldum
Yoruldum çok yoruldum
Siz benim neler çektiğimi
Nereden bileceksiniz
Siz benim neler çektiğimi
Nereden bileceksiniz
Siz benim neler çektiğimi
Nereden bileceksiniz
Siz benim neler çektiğimi
Nereden bileceksiniz
Taş duvarlar yıkıp geldim
Demirleri söküp geldim
Hayatımı yakıp geldim hey
Taş duvarlar yıkıp geldim
Demirleri söküp geldim
Hayatımı yakıp geldim hey
Siz benim neden kaçtığımı
Nereden bileceksiniz
Siz benim neden kaçtığımı
Nereden bileceksiniz
Gökte yıldız söner şimdi
Annem beni anar şimdi
Sevdiğim var kanar şimdi
Siz benim niye içtiğimi
Nereden bileceksiniz
Siz benim niye içtiğimi
Nereden bileceksiniz
Siz benim niye içtiğimi
Nereden bileceksiniz
Siz benim niye içtiğimi
Nereden bileceksiniz
Bir pınardım kan oldum
Yol kenarı han oldum
Yanıldım ah ziyan oldum
Siz benim neden sustuğumu
Nereden bileceksiniz
Siz benim neden sustuğumu
Nereden bileceksiniz
Siz benim neden sustuğumu
Nereden bileceksiniz
Siz benim neden sustuğumu
Nereden bileceksiniz
Ben ardımda yaş bıraktım
Ağlayan bir eş bıraktım
Sol yanımı boş bıraktım hey
Ben ardımda yaş bıraktım
Ağlayan bir eş bıraktım
Sol yanımı boş bıraktım hey
Siz benim kime küstüğümü
Nereden bileceksiniz
Siz benim kime küstüğümü
Nereden bileceksiniz
Siz benim kime küstüğümü
Nereden bileceksiniz
Siz benim kime küstüğümü
Nereden bileceksiniz
Besteciler: Ahmet Kaya/ Yusuf Hayaloglu