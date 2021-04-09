Ahmet Kaya Nereden Bileceksiniz sözleri 9 Nisan Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne?

Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde çalan Şarkının özleri merak edildi. Peki, 9 Nisan Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne? Ahmet Kaya Nereden Bileceksiniz sözleri

Yeni Türk Nereden Bileceksiniz şarkısı Kırmızı Oda'da çalındı. İzleyicilerin merakını uyandıran gelişme sonrası 9 Nisan Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne? Ahmet Kaya Nereden Bileceksiniz sözleri araştırıldı.

AHMET KAYA NEREDEN BİLECEKSİNİZ SÖZLERİ

Ahmet Kaya

Üstüm başım toz içinde

Önüm arkam pus içinde

Sakallarım pas içinde

Siz benim nasıl yandığımı

Nereden bileceksiniz

Siz benim nasıl yandığımı

Nereden bileceksiniz

Siz benim nasıl yandığımı

Nereden bileceksiniz

Siz benim nasıl yandığımı

Nereden bileceksiniz

Bir fidandım derildim

Fırtınaydım duruldum

Yoruldum çok yoruldum

Siz benim neler çektiğimi

Nereden bileceksiniz

Siz benim neler çektiğimi

Nereden bileceksiniz

Siz benim neler çektiğimi

Nereden bileceksiniz

Siz benim neler çektiğimi

Nereden bileceksiniz

Taş duvarlar yıkıp geldim

Demirleri söküp geldim

Hayatımı yakıp geldim hey

Taş duvarlar yıkıp geldim

Demirleri söküp geldim

Hayatımı yakıp geldim hey

Siz benim neden kaçtığımı

Nereden bileceksiniz

Siz benim neden kaçtığımı

Nereden bileceksiniz

Gökte yıldız söner şimdi

Annem beni anar şimdi

Sevdiğim var kanar şimdi

Siz benim niye içtiğimi

Nereden bileceksiniz

Siz benim niye içtiğimi

Nereden bileceksiniz

Siz benim niye içtiğimi

Nereden bileceksiniz

Siz benim niye içtiğimi

Nereden bileceksiniz

Bir pınardım kan oldum

Yol kenarı han oldum

Yanıldım ah ziyan oldum

Siz benim neden sustuğumu

Nereden bileceksiniz

Siz benim neden sustuğumu

Nereden bileceksiniz

Siz benim neden sustuğumu

Nereden bileceksiniz

Siz benim neden sustuğumu

Nereden bileceksiniz

Ben ardımda yaş bıraktım

Ağlayan bir eş bıraktım

Sol yanımı boş bıraktım hey

Ben ardımda yaş bıraktım

Ağlayan bir eş bıraktım

Sol yanımı boş bıraktım hey

Siz benim kime küstüğümü

Nereden bileceksiniz

Siz benim kime küstüğümü

Nereden bileceksiniz

Siz benim kime küstüğümü

Nereden bileceksiniz

Siz benim kime küstüğümü

Nereden bileceksiniz

Besteciler: Ahmet Kaya/ Yusuf Hayaloglu