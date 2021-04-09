Ahmet Kaya Nereden Bileceksiniz sözleri 9 Nisan Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ahmet Kaya Nereden Bileceksiniz sözleri 9 Nisan Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Ahmet Kaya Nereden Bileceksiniz sözleri 9 Nisan Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne?

Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde çalan Şarkının özleri merak edildi. Peki, 9 Nisan Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne? Ahmet Kaya Nereden Bileceksiniz sözleri

Yeni Türk Nereden Bileceksiniz şarkısı Kırmızı Oda'da çalındı. İzleyicilerin merakını uyandıran gelişme sonrası 9 Nisan Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne? Ahmet Kaya Nereden Bileceksiniz sözleri araştırıldı.

AHMET KAYA NEREDEN BİLECEKSİNİZ SÖZLERİ

Ahmet Kaya

Üstüm başım toz içinde

Önüm arkam pus içinde

Sakallarım pas içinde

Siz benim nasıl yandığımı

Nereden bileceksiniz

Siz benim nasıl yandığımı

Nereden bileceksiniz

Siz benim nasıl yandığımı

Nereden bileceksiniz

Siz benim nasıl yandığımı

Nereden bileceksiniz

Bir fidandım derildim

Fırtınaydım duruldum

Yoruldum çok yoruldum

Siz benim neler çektiğimi

Nereden bileceksiniz

Siz benim neler çektiğimi

Nereden bileceksiniz

Siz benim neler çektiğimi

Nereden bileceksiniz

Siz benim neler çektiğimi

Nereden bileceksiniz

Taş duvarlar yıkıp geldim

Demirleri söküp geldim

Hayatımı yakıp geldim hey

Taş duvarlar yıkıp geldim

Demirleri söküp geldim

Hayatımı yakıp geldim hey

Siz benim neden kaçtığımı

Nereden bileceksiniz

Siz benim neden kaçtığımı

Nereden bileceksiniz

Gökte yıldız söner şimdi

Annem beni anar şimdi

Sevdiğim var kanar şimdi

Siz benim niye içtiğimi

Nereden bileceksiniz

Siz benim niye içtiğimi

Nereden bileceksiniz

Siz benim niye içtiğimi

Nereden bileceksiniz

Siz benim niye içtiğimi

Nereden bileceksiniz

Bir pınardım kan oldum

Yol kenarı han oldum

Yanıldım ah ziyan oldum

Siz benim neden sustuğumu

Nereden bileceksiniz

Siz benim neden sustuğumu

Nereden bileceksiniz

Siz benim neden sustuğumu

Nereden bileceksiniz

Siz benim neden sustuğumu

Nereden bileceksiniz

Ben ardımda yaş bıraktım

Ağlayan bir eş bıraktım

Sol yanımı boş bıraktım hey

Ben ardımda yaş bıraktım

Ağlayan bir eş bıraktım

Sol yanımı boş bıraktım hey

Siz benim kime küstüğümü

Nereden bileceksiniz

Siz benim kime küstüğümü

Nereden bileceksiniz

Siz benim kime küstüğümü

Nereden bileceksiniz

Siz benim kime küstüğümü

Nereden bileceksiniz

Besteciler: Ahmet Kaya/ Yusuf Hayaloglu

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Demet Özdemir Tayanç Ayaydın
Spor Şenol Güneş Yılmaz Vural Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ahmet Kaya Nereden Bileceksiniz sözleri 9 Nisan Kırmızı Oda'da çalan şarkı ne? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 18:45:08. #1.15#
title