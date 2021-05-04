Ahmet Katırcı kimdir? Ahmet Katırcı kaymakam mı şimdi? Eski Beykoz kaymakamı Ahmet Katırcı hangi partili?

İçişleri Bakanlığı'nın 28.06.2015 tarih ve 2015/398 sayılı Müşterek Kararnamesi ile Beykoz Kaymakamlığına atanmış, 03.08.2015 tarihinde görevine başlayan Ahmet Katırcı 2020 yılında emekli oldu. Peki, Ahmet Katırcı kimdir? Eski Beykoz kaymakamı Ahmet Katırcı hangi partili?

AHMET KATIRCI KİMDİR?

1 Ocak 1965 tarihinde Niğde'ye bağlı Hacıabdullah Kasabası'nda doğdu. İlk ve Ortaokulu doğduğu kasabada, liseyi Bor Şehit Nuri Pamir Lisesi'nde bitirdi. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

1987-1990 Yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü'nde Dernek Denetçisi olarak görev yaptı. 1990 Yılında Nevşehir Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.Gaziantep - Araban, Bolu - Göynük, Burdur - Altınyayla ilçelerinde kaymakam vekili, Trabzon - Çaykara, Ankara - Güdül, Çankırı - Bayramören, Ankara - Bala ve Eskişehir - Sivrihisar ilçelerinde kaymakam olarak görev yaptı.

2003-2004 yıllarında İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği görevinde bulundu. 2008-2009 yılarında Bozüyük Kaymakamı, 06.08.2009-28.08.2012 Akşehir Kaymakamı,11.09.2012-22.07.2015 Yakutiye Kaymakamı olarak görev yaptı.

İçişleri Bakanlığı'nın 28.06.2015 tarih ve 2015/398 sayılı Müşterek Kararnamesi ile Beykoz Kaymakamlığına atanmış, 03.08.2015 tarihinde görevine başlamıştır. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Orta derecede ingilizce bilmektedir.