Ahmet Hamdi Çamlı kimdir? Ahmet Hamdi Çamlı kaç yaşında, nereli?
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Ahmet Hamdi Çamlı kimdir? Ahmet Hamdi Çamlı kaç yaşında, nereli?

26.11.2020 21:28 | Son Güncelleme: 26.11.2020 21:31
Ahmet Hamdi Çamlı kimdir? Ahmet Hamdi Çamlı kaç yaşında, nereli?

Ak Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı kimdir? Ahmet Hamdi Çamlı kaç yaşında, nereli?

Ticaretle uğraşan, Atletizm Federasyonu, Türkiye İzcilik Federasyonu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır. Ahmet Hamdi Çamlı kimdir? Ahmet Hamdi Çamlı kaç yaşında,nereli?

AHMET HAMDİ ÇAMLI KİMDİR?

Ahmet Hamdi Çamlı, 1965 yılı İstanbul/Fatih doğumlu Türk milletvekilidir. Ticaret ile uğraşan Ahmet Hamdi Çamlı aynı zamanda İlahiyat eğitimine devam etmektedir. Üniversite eğitimini Newport Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Birçok sivil toplum örgütünde çeşitli kademelerde görevler yapmıştır. Türkiye Atletizm Federasyonu, Türkiye İzcilik Federasyonu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

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