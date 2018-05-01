Ahmet Hakan Şimdi Ne Yapacak?

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Grubu'na satılmasının ardından Ahmet Hakan'ın işine son verileceği ileri sürülmüş ve kısa süre sonra görevinden ayrılmıştı. Bir süredir sessizliğini koruyan Hakan'ın şimdi ne yapacağı ise merak konusu oldu.

PAYLAŞIM YAPMIYOR

Ahmet Hakan, birkaç gündür Instagram hesabından paylaşım yapmaması da dikkat çekti. Gazeteci son paylaşımını 6 gün önde "Maviliklere süreceğiz de yok maalesef" notuyla yapmıştı.

YERİ HEMEN DOLDURULDU

Ahmet Hakan'ın bırakmasının ardından Kanal D Ana Haber'i NTV'nin başarılı spikerlerinden Buket Aydın Baykal'ın sunacağı açıklandı.