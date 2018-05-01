Ahmet Hakan Şimdi Ne Yapacak?
Hürriyet ve Kanal D'nin Demirören Holding'e satılmasının ardından işini bırakan Ahmet Hakan'ın ne yapacağı hala belli olmadı.
Doğan Medya Grubu'nun Demirören Grubu'na satılmasının ardından Ahmet Hakan'ın işine son verileceği ileri sürülmüş ve kısa süre sonra görevinden ayrılmıştı. Bir süredir sessizliğini koruyan Hakan'ın şimdi ne yapacağı ise merak konusu oldu.
PAYLAŞIM YAPMIYOR
Ahmet Hakan, birkaç gündür Instagram hesabından paylaşım yapmaması da dikkat çekti. Gazeteci son paylaşımını 6 gün önde "Maviliklere süreceğiz de yok maalesef" notuyla yapmıştı.
YERİ HEMEN DOLDURULDU
Ahmet Hakan'ın bırakmasının ardından Kanal D Ana Haber'i NTV'nin başarılı spikerlerinden Buket Aydın Baykal'ın sunacağı açıklandı.
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Yasasin demeokrasiCevap Yaz Yayından Kaldır