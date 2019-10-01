Ahmet Hakan canlı yayında CHP'li vekile sinirlendi: Bana ne sizin ittifakınızdan

01.10.2019 09:03

Ahmet Hakan'ın moderatörlüğündeki programa İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu ile Mustafa Balbay konuk oldu. Programda Ahmet Hakan'ın Ağıralioğlu'na CHP-HDP ittifakı konusunda sorduğu soruya Mustafa Balbay'dan tepki geldi. "Aynı soruyu 50 kez sordunuz" diyen Balbay'a Ahmet Hakan, "100 kez de sorarım, ben gazeteciyim. Bana ne sizin ittifakınızdan. Konuyu netleştirmek için aynı soruyu defalarca sorarım" dedi.

CHP'Lİ VEKİL: 50 KEZ AYNI SORUYU SORDUNUZ

Tarafsız Bölge'de tartışılan CHP-İYİ Parti ittifakı bir anda gerginliğe neden oldu. Cumhurbaşkanı adayı konusunda soru yönelten Ahmet Hakan'a CHP'li Balbay'dan "Aynı soruyu 50 kez sordunuz" şeklinde tepki geldi.

"BEN GAZETECİYİM 100 KEZ DE SORARIM"

Tepki karşısında sinirlenen Hakan, "100 kez de sorarım, ben gazeteciyim. Konuyu netleştirmek için aynı soruyu defalarca sorarım, bu benim işim.. İktidara laf edilemiyor, muhalefete laf edilemiyor. Ne yapacağız biz peki.. Öyle cevaplar verirsiniz ki, 100 sorulmayı bir pekiştirmeye dönüştürürsünüz. CHP ile İyi Parti arasındaki ittifak netleşse de bitse de bundan ne mutlu olurum, ne de üzülürüm. Bana ne sizin ittifakınızdan" dedi.